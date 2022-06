Lungo confronto fino a notte inoltrata all'interno del Partito Socialista Italiano. Per decidere le strategie in vista del ballottaggio del 26 giugno. A presiedere i lavori il segretario regionale Gianfranco Schietroma: hanno partecipato il candidato a sindaco Vincenzo Iacovissi e tutti quelli che hanno fatto parte della lista per il consiglio comunale. Chiara l'intenzione di voler ascoltare tutti, ma altrettanto evidente che il parere di Iacovissi è quello destinato a pesare di più. Al primo turno ha ottenuto 1.419 voti, il 5,90%. Per il partito 1.265 voti di lista, il 5,44%. Le preferenze sono state 1.543. Ma il punto è soprattutto politico, perché Vincenzo Iacovissi ha impostato un'intera campagna elettorale sul concetto di una proposta alternativa. Anche al Campo Largo della coalizione guidata dal Pd. Difficile che possa esserci un accordo politico per il ballottaggio.

Più probabile un'indicazione di libertà di voto all'elettorato. Fra l'altro la frattura tra Partito Democratico e Socialisti a Frosinone è stata evidente e forte. Francesco De Angelis però è intenzionato a provare a ricucire in una prospettiva di centrosinistra, considerando che tra un anno si vota per le politiche e per le regionali. Come ha sempre fatto, però, il leader Gianfranco Schietroma ha voluto che sul punto si confrontassero quelli che ci hanno messo la faccia, prendendo le preferenze».