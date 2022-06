L'indicazione l'aveva già data martedì scorso il segretario nazionale Lorenzo Cesa: «L'Udc sosterrà in modo convinto, al ballottaggio di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Siamo alternativi alla sinistra e dinanzi al secondo tempo non abbiamo dubbi nel sostenere la persona che meglio potrà affrontare le sfide della città. Saremo al suo fianco, fiduciosi che i frusinati premieranno il centrodestra unito». Ieri pomeriggio, nel comitato elettorale del candidato a sindaco di centrodestra, Riccardo Mastrangeli, si è svolta la conferenza stampa nella quale è stato ufficializzato l'appoggio dell'Udc a Mastrangeli. «Siamo qui oggi per lanciare un messaggio chiaro e netto: noi dell'Udc siamo al fianco di Riccardo Mastrangeli e lo sosterremo nel ballottaggio» ha detto Leopoldo Papetti.

Un concetto ribadito da Carmine Trinchetta il quale, poi, ha voluto sottolineare come, durante lo scrutinio, «ci siano state troppe schede annullate, che hanno danneggiato il nostro partito. Ma adesso siamo qui per sostenere Riccardo Mastrangeli nel ballottaggio. Ribadisco, i candidati e i rappresentanti di lista dell'Udc hanno espresso la volontà di es sere vicini a Riccardo Mastrangeli, testimoniando un fattivo appoggio nel turno di ballottaggio». Il coordinatore della lista, Marcello Trento, ha chiesto che vengano recepite due proposte: «Quella di una zona tax free nel centro storico per veicolare il rilancio definitivo della zona antica della città e quella dell'istituzione di un assessorato se possibile, o di un ufficio preposto all'assistenza delle persone che sono sole».

«Grazie all'Udc, grazie a Marcello Trento, a Carmine Trinchetta, ad Angelo D'Ovidio, Lorenzo Cesa e a tutti i giovani che hanno aderito e che contribuiranno al progetto portato avanti dalla Frosinone del Fare - ha dichiarato Mastrangeli - Con la presenza dell'Udc all'interno della nostra coalizione, allargheremo ulteriormente la forbice che ci vede già superare di 10 punti percentuali il diretto antagonista» ha detto Mastrangeli. «È un partito al quel mi sento legato affettivamente anche per questioni di approccio culturale e la circostanza di averlo al mio fianco in vista del ballottaggio mi rende molto felice. In occasione di questa tornata elettorale ho presentato un programma che ha già ottenuto il gradimento evidente da parte dei frusinati e sarò ben contento di integrarlo e di allargarlo con le proposte che sono state poste alla mia attenzione in questa occasione» ha concluso Riccardo Mastrangeli.