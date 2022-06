Angelo Pizzutelli è il secondo classificato nella corsa al Consiglio comunale. Il suo nome ha ottenuto 787 voti di preferenza. Nelle passate elezioni ha sempre raggiunto cifre da record. Infatti, era reduce da due primati consecutivi: il primo nel 2012, ottenendo 592 preferenze e il secondo nella penultima elezione del 2017 raggiungendo 703 voti.

Angelo Pizzutelli è il candidato di punta del Partito democratico, che ha ottenuto un ottimo risultato. È stato il primo partito in queste elezioni, ottenendo 2.903 voti di lista pari al 12,49% del totale. Capogruppo in consiglio comunale del Pd, in passato ha ricoperto il ruolo di assessore allo sport con le giunte Marzi e Marini. Oggi si occupa di economia, è dottore commercialista e revisore contabile.

Un'elezione sentita sul territorio e di impatto rilevante. Il suo è un traguardo che supera i precedenti. Come commenta il risultato ottenuto?

«È un piacere aver ricevuto dagli elettori di Frosinone l'ennesima conferma, al di là del riconoscimento del più votato che cedo quest'anno con piacere all'ottimo risultato raggiunto da Francesca Chiappini. Ci tengo a evidenziare che, pur sedendo tra i banchi dell'opposizione da dieci anni, fa comunque piacere aver registrato l'ennesimo riscontro positivo. I 787 voti di preferenza raggiunti è un traguardo che migliora anche le precedenti tornate elettorali. 85 voti in più rispetto all'ultimo risultato elettorale, che è stato comunque brillante, nonostante una novantina di voti nulli».

Un lavoro premiato dagli

elettori che ha allargato anche il suo consenso...

«Il risultato raggiunto dimostra un indice di gradimento che premia il lavoro svolto in questi anni di opposizione. Un lavoro il mio che è stato sempre costruttivo e mai demagogico in questi ultimi cinque anni. I cittadini hanno premiato i risultati e anche coloro che si sono spesi ogni giorno quotidianamente per la propria città. Adesso bisogna però vincere al ballottaggio».