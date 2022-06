Un clima di fuoco. Si prospettano dodici giorni intensi prima di domenica 26 giugno, giorno in cui è previsto il secondo turno di ballottaggio. Nessuno dei candidati a sindaco è riuscito a ottenere il 50 % più uno delle preferenze: Riccardo Mastrangeli si è fermato al 49,26 %, con dieci punti di percentuale sopra al candidato del centrosinistra, Domenico Marzi, che invece ha ottenuto poco più del 39 %.

Due giorni dal risultato sono bastati per far accendere gli animi. Nella serata di lunedì è arrivata la notizia che ufficializzava il ballottaggio. Da lì non sono passate neanche ventiquattro ore dal primo "scontro" tra i due candidati.

Il confronto di Marzi

Il candidato del Campo Largo non ha perso tempo e ha lanciato la sfida: «Propongo a Riccardo Mastrangeli un confronto immediato in piazza – ha detto Marzi – Scelga lui il giorno e l'ora. Importante che si dia alle persone la possibilità di partecipare e ascoltare». Il risultato raggiunto dal centrosinistra non era così scontato. Nelle ultime settimane la coalizione ha recuperato terreno, giocandosi le ultime carte a disposizione. «Grazie Frosinone, questo risultato ci riempie di orgoglio – ha sottolineato soddisfatto Marzi – In questa campagna elettorale ho sentito cifre assurde e ipotesi di vittoria al primo turno, invece abbiamo recuperato terreno giorno per giorno fino al ballottaggio. Ora si riparte da zero e siamo pronti a vincere. È fondamentale – ha concluso – che i cittadini abbiano le idee chiare su cui affidare la Frosinone del futuro. Rilanceremo la città con la passione e il supporto della gente».

Mastrangeli guarda avanti

Riccardo Mastrangeli non ha vinto al primo turno ma è arrivato comunque primo, ottenendo quasi il 50% delle preferenze. «Il candidato del Partito Democratico dice di volermi sfidare in una pubblica piazza – ha affermato Mastrangeli – Evidentemente essendo già stato battuto al primo turno, di oltre dieci punti, confonde il confronto con un ring da boxe, amando perdere ai punti. In realtà nei cinque confronti che abbiamo avuto ha dimostrato di non sapere nulla della città, come quando a Unindustria aveva proposto una delibera al Consiglio comunale per l'area vasta e sono stato costretto, nell'imbarazzo dei presenti, a dargli "pubblicamente" la copia di quella che avevamo già approvato lo scorso anno. Il confronto, più che con lui che dice sempre di essere stato costretto a candidarsi senza volerlo, sarebbe utile farlo tra me e i suoi suggeritori, Nicola Zingaretti, Mauro Buschini, Antonio Pompeo, Ilaria Fontana e via dicendo. Tutti accomunati dal passare a Frosinone solo durante le elezioni. Quello sì, che sarebbe un confronto spettacolare...».

Il punto di vista di Ottaviani

La lista civica del sindaco uscente Nicola Ottaviani ha totalizzato 4.060 voti, attestandosi, così, come prima lista in assoluto per numero di preferenze ottenute. La lista di Ottaviani, relativamente ai voti di simbolo, ha conseguito l'11,8 %. «Un assessore che conquista quasi dodicimila preferenze, arrivando al primo turno al 49,26% – ha detto Ottaviani – rappresenta un risultato eccezionale non soltanto per Riccardo Mastrangeli ma per l'intera città di Frosinone, con un distacco di oltre il 10% dal candidato del Pd. Domenico Marzi ha dedicato tutta la campagna elettorale a offese e fantasticazioni lontane dalla gente e dai problemi del quotidiano. Riccardo è l'uomo giusto per questo capoluogo, per continuare una stagione di sviluppo e di modernità che è stata apprezzata, già al primo turno, quasi dalla maggioranza assoluta dell'elettorato e che sarà valorizzata ulteriormente dall'intera popolazione per i prossimi cinque anni». Ha spiegato Ottaviani: «Il candidato del Pd, non avendo una visione autonoma del territorio, continua ad appoggiarsi quotidianamente su esponenti politici, tutti rigorosamente residenti fuori città e accomunati dal passare a Frosinone solo durante le elezioni. La gente del capoluogo non si farà prendere in giro ancora, perché ha già scelto di continuare la stagione con Riccardo Mastrangeli».