Le urne hanno detto in maniera inequivocabile che liste di centrodestra a sostegno di Riccardo Mastrangeli sono nettamente maggioritarie in città. Tutte e sette insieme, infatti, hanno totalizzato 11.376 voti pari al 48,96%, praticamente quasi un frusinate su due che è andato alle urne ha votato centrodestra, mentre il raggruppamento che sostiene Marzi si è attestato al 40,52% (9.415 voti). Bene la lista del Psi con 1.265 preferenze pari al 5,44%, mentre la coalizione di Vicano ha messo insieme 985 voti (4,24%). A chiudere la lista di Giuseppe Cosimato: 0,84%, 196 preferenze.

Tra i partiti e le liste civiche in campo, la palma del migliore è andata al Partito democratico: 12,49% (2.903 voti); a seguire, tra i migliori, la "Lista Ottaviani" con l'11,80% (2.743 preferenze), la "Lista Marzi" con l'11,12% (2.585 voti), Fratelli d'Italia con l'8,74% (2.032 preferenze), la "Lista Mastrangeli sindaco" con l'8,43% (1.959 preferenze) e la "Lista per Frosinone" con l'8,18% pari 1.901 voti. C'era una certa curiosità intorno al "Polo Civico"nel capire se il passaggio dal centrodestra al cosiddetto "campo largo" con Pd, M5S e altri sarebbe stato premiante oppure no.



La storia ha detto che il "Polo Civico" è passato dai 2.578 voti di lista del 2017, pari al 9,93% ai 1.467 (6,31%) di questa tornata elettorale Guadagno netto per la Lega (4,33%, 1.007 voti di lista) che, nella scorsa tornata elettorale, non aveva presentato un propria lista, ma aveva piazzato strategicamente alcuni suoi candidati in altre del centrodestra. Tra le prestazioni meno brillanti c'è quella del Movimento 5 Stelle (1,32%, 307 voti), di "Piattaforma Civica Ecologista" (1,61%, 375 preferenze) e anche "Frosinone Capoluogo" è stato al di sotto delle aspettative: 2,96% con 687 voti di lista.

"Azione", al debutto in una consultazione elettorale nel capoluogo, ha fatto registrare l'1,58% pari a 366 preferenze. Nella stessa coalizione, la lista di Vicano ha preso il 2,16% (503 voti), mentre l'Unione di Centro Autonomi e Partite Iva ha messo insieme 116 preferenze (0,50%).