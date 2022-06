I pedemontani hanno deciso,e hanno confermato Gioacchino Ferdinandi alla guida del Comune per i prossimi cinque anni. «La città ha dato fiducia a questo messaggio di continuità nell'amministrazione. C'è stato un grande sostegno da parte dei cittadini oggi, lo hanno rappresentato alle urne. Dobbiamo continuare insieme ad amministrare. Ci aspettiamo una opposizione matura, perché Piedimonte deve essere protagonista, ma anche in una filiere regionale. Deve avere una rappresentanza forte nel territorio» ha dichiarato il sindaco confermato. Una vittoria non proprio scontata, arrivata anche a margine di una campagna elettorale al cardiopalma che non ha risparmiato colpi e frecciatine.

«Una vittoria che sentivamo già da giorni, la gente ci era vicina e si è aperto questo vento di continuità, ci aspettiamo un senso di unità. Ci aspettiamo una minoranza responsabile perché ci aspettano appuntamenti molto importanti ai quali non possiamo venir meno - ha aggiunto Ferdinandi - Dedico questa vittoria a tutti i cittadini di Piedimonte, che sono stati la mia forza e hanno voluto la mia vittoria e quella della nostra squadra. Sarò il sindaco di tutti così come ho fatto in questi 5 anni, amministrerò con il senso si appartenenza e di voglia per una città che sia protagonista di questo territorio». «È un risultato che attesta chiaramente la volontà di Piedimonte San Germano - ha dichiarato Mario Riccardi - Il popolo è sovrano e non posso far altro che rispettare con grande serenità la decisione degli elettori.

Mi impegno in prima persona a fare una opposizione degna e rappresentativa di coloro che hanno comunque espresso la loro preferenza per "Io scelgo Piedimonte" dandomi piena fiducia. Alla squadra rivale vanno i miei migliori auguri».