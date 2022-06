È in corso lo spoglio delle schede per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali. Dai comitati elettorali arrivano gli ultimi dati parziali, non ufficiali. Mastrangeli in testa al 47,91% seguito da Marzi al 40,60%. Al terzo posto Iacovissi al 5,74 %, seguito da Vicano al 4,64 % e Cosimato all'1,11 %. Dati in aggiornamento.