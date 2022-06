Una valanga di voti ha confermato Oreste De Bellis sindaco di Castelnuovo Parano. «Sono soddisfatto, entusiasta del trionfo storico per Castelnuovo», il suo primo commento di fronte ai 548 voti.

Con lui siederanno in Consiglio i sette candidati della sua lista. Entra tra le fila della minoranza Marta Di Cocco, che ha ottenuto 39 voti, probabilmente insieme ad altri candidati consiglieri della sua lista. Appena tre le preferenze per le altre due liste in corsa per la fascia tricolore.