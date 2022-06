Nei seggi di Frosinone è in corso lo spoglio delle schede per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali. I primi risultati parziali vedono in testa il candidato sindaco Riccardo Mastrangeli al 49,08% con 2.130 voti. A seguire Domenico Marzi con 1.777 voti al 40,94%. Vincenzo Iacovissi è, al momento, terzo con 237 voti, pari al 5,46%. Mauro Vicano raggiunge il 3,71% con 161 voti e Giuseppe Cosimato lo 0,81%, pari a 35 voti.