Concluso lo spoglio dei voti a Campoli Appennino, il risultato finale (anche se ancora provvisorio in attesa della ufficializzazione), riconsegna la guida dell'amministrazione comunale al sindaco uscente Pancrazia Di Benedetto. La sua lista "Vivere Campoli" ha ottenuto 711 voti, pari al 65.47%. Il suo avversario Pietro Mazzone, a capo della lista "In cammino per Campoli" si è fermato a 375 voti, pari al 34.53%. I votanti sono stati 1.139 (76,96%) sui 1480 aventi diritto. Le schede bianche sono state 16 e 37 quelle nulle. La lista della Di Benedetto elegge sette consiglieri contro i tre dell'opposizione.

