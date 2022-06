Ha realizzato il suo sogno: pronunciare il fatidico "sì" in Italia. Ma ieri a Castelnuovo Parano ha potuto anche adempiere ai suoi diritti civili partecipando alle elezioni comunali per il rinnovo del consiglio e ai quesiti referendari. E l'ha fatto in abito bianco. Statunitense di terza generazione, Edy Macera vive nel piccolo stato americano del Rhode Island, ma non ha mai dimenticato le sue radici, i suoi nonni, i suoi zii, e tra questi il sindaco Oreste De Bellis, i suoi cugini e del piccolo centro di Castelnuovo conosce la storia e le tradizioni, tramandate con cura nella sua famiglia italo americana.

Qui ha sempre sognato di sposarsi e ieri la trentenne è riuscita a realizzare il sogno. Nell'antica chiesa del centro storico di Santa Maria della Minerva ha sposato il suoi Rich, poi, in abito bianco, prima della festa, è passa ta al seggio elettorale allestito nella scuola e ha votato per il rinnovo del consiglio comunale e per il referendum, possibilità concessa dalla doppia residenza italiana e americana e dall'iscrizione all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

L'affluenza alle urne nel paese aurunco è stata altissima. Corrono per la fascia tricolore quattro candidati sindaci. Favorito il sindaco uscente Oreste De Bellis, che ha votato di buon mattino, alla guida della lista "La Ginestra Impegno per Castelnuovo", composta da sette candidati consiglieri. L'unica donna in corsa, Marta Di Cocco, che ha votato nel suo Comune Fontechiari dunque non per la carica per cui è candidata, ma per il referendum sulla giustizia, è la candidata a sindaco della lista "Uniti per Castelnuovo". Insieme a lei dieci uomini e donne.

Gli elettori hanno inoltre trovato sulla scheda la lista della "Fiamma tricolore" capeggiata dal casertano Luciano Alangia, che ha nella sua squadra sette persone, e quella del "Movimento politico Libertas" che vede candidato a sindaco il ciociaro Luca Saturnini che a sua volta è collegato ad una rosa di dieci candidati consiglieri. Le schede da scrutinare sono poche: nel primo pomeriggio di oggi si saprà il responso.