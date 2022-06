Affluenza definitiva al 66,85 %. Questo l'ultimo aggiornamento a seguito della chiusura dei seggi alle 23. A Frosinone hanno votato in 24.632 su 36.849 aventi diritto. Lo spoglio per le amministrative domani dalle 14. Per quanto riguarda il referendum, invece, la provincia di Frosinone registra un'affluenza pari al 19,35 %.

Elezioni, l'affluenza sale al 47 %: il dato parziale fino alle 19 Ieri alle 19:34 Secondo dato parziale per il capoluogo. Alle 19 l'affluenza sale al 47,21 %. Su 36.849 aventi diritto hanno votato 17.397 cittadini. Per quanto riguarda il dato sul referendum in provincia di Frosinone su 76 comuni su 91 pervenuti l'affluenza sale al 13,07 %. Alle 12 il dato parziale era fermo al 5,78 %. di: La Redazione