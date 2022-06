La situazione Elezioni comunali: come sta andando? I primi dati sull’affluenza A Frosinone affluenza al 21,54 %. Si vota solo oggi per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Aperte le urne anche per i cinque quesiti del referendum. I dati

Si vota solo oggi. I cittadini della provincia di Frosinone, sono stati chiamati questa mattina a rinnovare il governo del proprio paese. Di seguito un primo dato parziale dall'affluenza della mattinata registrata fino alle 12. A Frosinone l'affluenza è ancora ferma al 21, 54 %, pari a 7.938 votanti su 36.849 aventi diritto. Per quanto riguarda i cinque quesiti referendari, l'affluenza è ferma al 19,96 %. Il dato indica che qualche elettore sta scegliendo di non esprimersi sul referendum ritirando soltanto la scheda per il comune. Gli altri comuni al voto

Campoli Appennino registra un'affluenza pari al 22,50 %. A Castelnuovo Parano invece si registrano ad ora 228 votanti pari al 25,82 % dell'affluenza. A Piedimonte San Germano hanno votato invece 1.284 cittadini con un'affluenza pari al 24,86 %. A Pofi invece i votanti sono 915 e l'affluenza è ferma al 23,95%. San Biagio Saracinisco registra solo 74 votanti pari al 10,85 % dell'affluenza. Infine, San Giovanni Incarico 654 votanti e un'affluenza ferma al 22,75 %. Riepilogo storico

L'11 giugno del 2017 si votava negli stessi comuni chiamati oggi alle urne, ad eccezione però che oltre alla domenica si poteva votare anche il lunedì mattina. Quest'anno invece l'intenzione di voto è concentrata in un'unica giornata, quella odierna. Vediamo nel dettaglio il comportamento di voto degli elettori cinque anni fa. Nel 2017 a Frosinone su 37.790 aventi diritto i votanti sono stati 27.390. Con un'affluenza pari al 72,48 %. A Castelnuovo Parano, invece, gli elettori erano 899 e i votanti sono stati 690 con un'affluenza pari al 76,75 %. A Picinisco gli aventi diritto erano 2.073 e i votanti sono stati 910 con un'affluenza bassa ferma al 43,90 %. Alta l'affluenza invece si registrò a Piedimonte San Germano pari all'80,05 %. Gli elettori erano 5.214 su votanti 4.174. A Pofi gli aventi diritto erano 4.028 e i votanti sono stati 3.036 con un'affluenza pari al 75,37 %. A San Biagio Saracinisco, invece, gli aventi diritto erano 669 e i votanti sono stati 255 con un'affluenza pari al 38,12 %. Infine a San Giovanni Incarico l'affluenza è arrivata all'82,29 % su 3.049 aventi diritto e 2.509 votanti.

