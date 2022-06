Cinque candidati a sindaco (nessuna donna), 19 liste (7 di partito e 12 civiche)e 581 aspiranti consiglieri comunali.

Nel 2017 i candidati a sindaco erano sei (uno in più), le liste 18 (una in meno), gli aspiranti consiglieri 566 (15 in meno). Questi i grandi numeri della tornata elettorale e il confronto con la volta scorsa. Ma nel 2012, dieci anni fa, per la fascia tricolore concorrevano in 8, le liste erano 25 e i candidati al consiglio comunale 731. Ma il dato che salta agli occhi maggiormente è quello degli elettori.

A Frosinone gli aventi diritto al voto saranno 35.053: 18.509 donne e 16.544 uomini. Nel 2017 gli elettori erano 37.278 (17.680 uomini e 19.598 donne). Parliamo di 2.737 elettori in meno. Nel 2012 gli elettori del capoluogo erano 39.109: vuol dire che in dieci anni ce ne sono 4.056 in meno. I candidati al consiglio comunale sono 581: 317 uomini (54,57%) e 264 donne (45,43%). Considerando che gli eletti saranno 32, vuol dire che soltanto il 5,5% riuscirà a centrare l'obiettivo. E che 549 non ce la faranno.

Riccardo Mastrangeli (centrodestra) è sostenuto da 7 liste (tutte con 32 esponenti in corsa) e i candidati al consiglio comunale sono 224.

Le donne sono 102: 18 in Forza Italia, 15 nella Lista Ottaviani, 12 nella civica di Mastrangeli, 12 nella Lega, 12 nella Lista perFrosinone, 13in Fratelli d'Italia, 20 in Frosinone Capoluogo. Domenico Marzi (centrosinistra) guida una coalizione di 7 liste: 5 delle quali hanno 32 candidati al consiglio comunale, Frosinone in Comune 30, il Movimento Cinque Stelle 22. Per un totale di 212. Le donne sono 101: 14 nella Piattaforma Civica, 17 nel Polo Civico, 14 in Frosinone in Comune, 16 nellaLista Marini,18 nelPd, 9nel Movimento Cinque Stelle, 13 nella Lista Marzi.

Vincenzo Iacovissi, candidato sindaco del Psi, ha una lista di 32 candidati al consiglio comunale a sostegno: le donne sono 13. Giuseppe Cosimato è il candidato sindaco della lista civica che porta il suo nome: i candidati al consiglio comunale sono 27, 15 uomini e 12 donne. Poi c'è Mauro Vicano, candidato sindaco di una coalizione di tre liste, per un totale di 86 persone in corsa per un seggio. Azione con Calenda e Vicano Sindaco ne hanno 32 per uno, Udc-Autonomi e Partite Iva 22. Le donne sono 36: 12 in Azione, 15 in Vicano Sindaco, 9 in Udc-Autonomi e Partite Iva.

Il primo sindaco eletto dai cittadini, nel 1995, è stato Paolo Fanelli (centrodestra), che quando vinse il ballottaggio contro Gianfranco Schietroma (centrosinistra) doveva compiere 49 anni. Indossò la fascia tricolore l'8 maggio 1995. Poi è iniziata la stagione dei due mandati di Domenico Marzi (centrosinistra). Anche lui vinse al secondo turno, contro Italico Perlini (centrodestra). Era l'8 giugno 1998. Da qualche mese Domenico Marzi aveva compiuto 44 anni. È stata quindi la volta di Michele Marini (centrosinistra), eletto sindaco al primo turno il 29 maggio 2007. Aveva da poco compiuto 46 anni.

Infine Nicola Ottaviani (centrodestra), anche lui protagonista di due mandati. Dieci anni da sindaco. Quando indossò la fascia tricolore la prima volta (il 23 maggio 2012) aveva 43 anni. Due mesi dopo avrebbe tagliato il traguardo dei 44 anni. Al ballottaggio ebbe la meglio su Michele Marini (centrosinistra). Dunque, nel caso il prossimo sindaco non dovesse essere Vincenzo Iacovissi, l'età media del primo cittadino è destinata ad aumentare.