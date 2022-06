Il conto alla rovescia è iniziato. L'adrenalina è alle stelle. La campagna elettorale per le comunali di Frosinone è alle battute finali. Una campagna elettorale lunga, a volte dai toni anche aspri e sopra le righe, nella quale il confronto e lo scontro non sono mancati. Nell'ultimo giorno disponibile, prima del silenzio, i candidati a sindaco e al Consiglio comunale sono a caccia all'ultimo voto. Oggi, poi, è giornata di comizi finali, l'ultimo appuntamento per gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino per illustrare le proprie idee, galvanizzare i propri elettori e convincere gli indecisi in vista della consultazione di domenica prossima.

Mastrangeli

Il candidato a sindaco del centrodestra, Riccardo Mastrangeli chiuderà la sua campagna elettorale a piazzale Kambo, davanti alla stazione ferroviaria, alle 20.30, così come aveva fatto, nel 2012 e nel 2017 Nicola Ottaviani. «Noi siamo la Frosinone del Fare e la Frosinone del cuore. Rappresentiamo la città che ama la concretezza, che ama rimboccarsi le maniche e realizzare importanti progetti a beneficio della collettività, e lo fa mettendoci il cuore, cioè passione, impegno, dedizione – ha dichiarato Riccardo Mastrangeli – Del resto, è grazie a questi ingredienti che, dieci anni fa, è iniziato quel rinascimento culturale e sociale che, oggi, vogliamo proseguire, con il contributo di tutti. La nostra campagna elettorale ha visto l'entusiasmo e la partecipazione dei cittadini che ci hanno chiesto di continuare a essere al loro fianco nel percorso di sviluppo e crescita già tracciato, per centrare obiettivi ambiziosi, ma sempre alla portata, di quel valore aggiunto che noi individuiamo nella"ciociarità". Chiuderemo questa appassionante campagna elettorale, condotta per la gente e tra la gente nella piazza della Stazione». Per tutta la durata dell'evento sarà presente un interprete della lingua dei segni per i non udenti.

Marzi

Il candidato a sindaco del Partito democratico, Domenico Marzi, ha fissato l'evento conclusivo della sua campagna elettorale nei pressi di un luogo simbolo della sua precedente esperienza amministrativa da sindaco, la villa comunale. Incontrerà gli elettori e i cittadini alle 21 nel piazzale Falcone e Borsellino di fronte al parco di De Matthaeis. «Siamo arrivati alla fine di questo straordinario percorso ricco di incontri, confronto quotidiano e tanto tanto entusiasmo. Ora uno sforzo finale per cambiare finalmente, tutti assieme, la nostra Città» ha scritto in una nota ufficiale Domenico Marzi.

Vicano

L'aspirante primo cittadino sostenuto da Azione e da due civiche, Mauro Vicano, ha scelto come location per l'appuntamento conclusivo il piazzale Sisto Paniccia, che insiste su via Aldo Moro. Alle 18.30, assieme ai candidati delle sue liste, incontrerà i cittadini in un momento conviviale per discutere dei temi contenuti nel suo programma per la città.

Iacovissi

Il più giovane dei candidati a sindaco in corsa, Vincenzo Iacovvissi, che concorre sotto la bandiera del Partito Socialista Italiano, chiuderà, alle 18.30, la campagna elettorale in piazza Dante Schietroma, su via Aldo Moro. Un'ultima occasione di confronto con i cittadini prima del voto di domenica.

Cosimato

Giuseppe Cosimato è l'unico degli aspiranti alla fascia di primo cittadino ad aver scelto di non organizzare eventi finali di chiusura. Oltre al capoluogo, domenica prossima, si voterà in altri sette centri della provincia per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Saranno chiamati alle urne i cittadini di Piedimonte San Germano, Pofi, San Giovanni Incarico, Campoli Appennino, Picinisco, Castelnuovo Parano e San Biagio Saracinisco. Compreso Frosinone sono 54.402 gli aventi diritto al voto per un totale di 68 sezioni. Si voterà in una sola giornata, domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede inizierà lunedì prossimo alle 14, dopo la conclusione delle attività di scrutinio relative ai referendum.