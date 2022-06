Nessuna donna tra i cinque candidati a sindaco, mentre quelle al consiglio comunale sono 264 su 581. Per una percentuale del 45,43%. Gli uomini in corsa per un seggio sono 317. Considerando che gli eletti saranno 32, vuol dire che soltanto il 5,5% riuscirà a centrare l'obiettivo. E che 549 non ce la faranno quindi. In totale 19 liste.

Gli elettori

Il dato più clamoroso però è questo. A Frosinone gli aventi diritto al voto saranno 35.053: 18.509 donne e 16.544 uomini. Nel 2017 gli elettori erano 37.278 (17.680 uomini e 19.598 donne). Parliamo di 2.737 elettori in meno. Nel 2012 gli elettori del capoluogo erano 39.109: vuol dire che in dieci anni ce ne sono 4.056 in meno. Tantissimi. Un altro segnale della perdita dei residenti degli ultimi anni. Per avere poi un punto di riferimento recente sull'affluenza media, alle amministrative di ottobre è stata del 54,69%. Mancano cinque giorni all'appuntamento con le urne. Lo spoglio delle schede però ci sarà lunedì 13 giugno, a partiredalle ore 14.

I grandi numeri

La lista che ha più donne candidate al consiglio comunale è Frosinone Capoluogo: 20 su 32. Poi seguono Pd e Forza Italia con 18. Riccardo Mastrangeli (centrodestra) è sostenuto da 7 liste (tutte con 32 esponenti in corsa) e i candidati al consiglio comunale sono 224. Le donne sono 102: 18 in Forza Italia, 15 nella Lista Ottaviani, 12 nella civica di Mastrangeli, 12 nella Lega, 12 nella Lista per Frosinone, 13 in Fratelli d'Italia, 20 in Frosinone Capoluogo. Domenico Marzi (centrosinistra) guida una coalizione di 7 liste: 5 delle quali hanno 32 candidati al consiglio comunale, Frosinone in Comune 30, il Movimento Cinque Stelle 22. Per un totale di 212.

Le donne sono 101: 14 nella Piattaforma Civica, 17 nel Polo Civico, 14 in Frosinone in Comune, 16 nella Lista Marini, 18 nel Pd, 9 nel Movimento Cinque Stelle, 13 nella Lista Marzi. Vincenzo Iacovissi, candidato sindaco del Psi, ha una lista di 32 candidati al consiglio comunale a sostegno: le donne sono 13. Giuseppe Cosimato è il candidato sindaco della lista civica che porta il suo nome: i candidati al consiglio comunale sono 27, 15 uomini e 12 donne. Poi c'è Mauro Vicano, candidato sindaco di una coalizione di tre liste, per un totale di 86 persone in corsa per un seggio. Azione con Calenda e Vicano Sindaco ne hanno 32 per uno, Udc-Autonomi e Partite Iva 22. Le donne sono 36: 12 in Azione, 15 in Vicano Sindaco, 9 in Udc-Autonomi e Partite Iva. Nel 2017 i candidati a sindaco erano 6 (uno in più), le liste 18 (una in meno), gli aspiranti consiglieri 566(quindiciin meno).Nel2012, vale a dire dieci anni fa, per la fascia tricolore concorrevano in 8, le liste erano 25, i candidati al consiglio comunale 731.

Il fattore uscenti

Degli attuali assessori, nelle liste ce ne sono 7 su 9. Riccardo Mastrangeli concorre per il ruolo di sindaco. Se ne contano 3 nella Lista Ottaviani: Massimiliano Ta gliaferri, Angelo Retrosi e Valentina Sementilli. Quindi Pasquale Cirillo in Frosinone Capoluogo, Rossella Testa nella Lega, Cinzia Fabrizi in Forza Italia. Per quanto concerne invece i consiglieri comunali, ne scendono in campo 23 su 32: 10 nel centrodestra, 10 nel centrosinistra, 2 nel Psi e 1 in Azione. Iniziamo dal centrodestra. Fratelli d'Italia ne schiera 3: Marco Ferrara, Sergio Crescenzi e Christian Bellincampi.

La Lista Ottaviani 2: Andrea Campioni, Gianpiero Fabrizi. Frosinone Capoluogo 2: Maria Rosaria Rotondi, Domenico Fagiolo. La Lista per Frosinone 2: Corrado Renzi, Sergio Verrelli. In Forza Italia c'è Adriano Piacentini. Ci sono 10 attuali consiglieri comunali anche nelle liste del centrosinistra che appoggiano Domenico Marzi. Il Pd ne ha 4: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Vincenzo Savo, Norberto Venturi. Il Polo Civico (nel 2017 schierato con il centrodestra) 3: Sara Bruni, Claudio Caparrelli, Debora Patrizi. La Lista Marzi 2: Carlo Gagliardi, Vittorio Vitali. Quindi Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune). Il Partito Socialista Italiano (candidato sindaco Vincenzo Iacovissi) ha 2 consiglieri in lista: Massimo Calicchia e Gerardina Morelli. Mentre Alessandra Sardellitti (Azione) appoggia la candidatura a sindaco di Mauro Vicano.

Poi c'è chi, come il leader della Lista per Frosinone Antonio Scaccia, è in prima linea come "regista". Come anche Fabio Tagliaferri (Fratelli d'Italia), Danilo Magliocchetti (Lega), Francesco Trina (Lista Marini). Adriano Piacentini, capolista di Forza Italia, rileva: «Ci sono tutte le condizioni per il terzo successo consecutivo del centrodestra. Possiamo chiudere la partita al primo turno, ma se anche dovesse arrivarsi al ballottaggio non cambierebbe niente. Abbiamo governato benissimo il capoluogo in dieci anni e i cittadini se ne sono accorti». Angelo Pizzutelli, capolista del Pd, afferma: «Avvertiamo chiaramente la sensazione di un recupero enorme. Lo scenario più plausibile è quello del ballottaggio, ma non escluderei sorprese».

Quelli che tornano

Diversi ex amministratori in corsa per un seggio da consigliere comunale. A cominciare da Paolo Fanelli, capolista di Fratelli d'Italia: è stato il primo sindaco eletto direttamente. Nel 1995. Nel Pd si candidano, tra gli altri, Francesco Brighindi e Marco Gallon. Nella Lista Marzi ci sono Alessandra Mandarelli, Antonio Facci, Sergio Paris. Nel Polo Civico Fernando Picchi, Fulvio Benedetti e Antonello Galassi. Sempre nel Polo Civico c'è l'ex assessore Nohemy Graziani. Nella civica di Michele Marini ci sono Andrea Turriziani e Maria Grazia Baldanzi. In quella di Vicano c'è Vincenzo Gentile. In Fratelli d'Italia ci sono Fabio Bracaglia e Gerardo Zirizzotti., in Frosinone Capoluogo Ombretta Ceccarelli. Nella Lista per Frosinone c'è l'ex assessore Francesca Chiappini.