Continuano le interviste ai candidati che aspirano a un seggio in Consiglio comunale. È il turno di Marco Campagna, trentotto anni e alla sua prima esperienza politica. Ha deciso di scendere in campo in questa tornata elettorale al fianco di Vincenzo Iacovissi con il Partito Socialista Italiano, mosso dalla voglia di rinnovare la classe politica e dare spazio a idee giovani e fresche.