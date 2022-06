Il conto alla rovescia è iniziato: terminerà tra sette giorni con il voto per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Il 12 giugno seggi aperti dalle 7 alle 23, con il risultato che sarà chiuso nell'urna fino alle ore 14 del giorno successivo. Perché lo spoglio inizierà lunedì 13 giugno. I candidati a sindaco si stanno preparando al rush finale. Con il sostegno delle coalizioni ma pure con la consapevolezza che ogni possibile voto in più andrà cercato. Senza un solo attimo di tregua.

La strategia di Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli, candidato sindaco del centrodestra, sta macinando chilometri dal primo giorno di campagna elettorale. Dopo aver affrontato e vinto le primarie. Assessore al bilancio per dieci anni, della macchina amministrativa del Comune conosce praticamente tutto. Come affronterà questo ultimo scorcio di campagna elettorale? Rileva Mastrangeli: «Nell'ultima settimana ho in programma 14 comizi. Devo dire che in questa campagna elettorale ho riscoperto il gusto del comizio: un elemento fondamentale per il rapporto diretto con le persone.

Ho intenzione di incontrare più gente possibile e lo farò fino all'ultimo istante possibile. Il contatto umano è insostituibile. Sicuramente illustrerò i risultati raggiunti in questi dieci anni di Amministrazione, durante i quali ho ricoperto il ruolo di assessore al bilancio. Ma ci sono pure nuove realizzazioni previste nei programmi: investimenti per 50 milioni di euro e diverse opere già in progress. Punteremo sulla rigenerazione urbana (7 interventi già finanziati). Parlerò di opere pubbliche, di cultura, di centro storico, di viabilità. Inoltre, particolare non secondario, con l'uscita dal piano di risanamento di 50 milioni di euro, avremo 5 milioni di euro in più in bilancio ogni anno. E ho già raggiunto un patto con tutti gli aspiranti consiglieri comunali, in virtù del quale 1 milione di questi 5 verrà impegnato per la ristrutturazione delle sedi stradali, per la segnaletica orizzontale e verticale e per il decoro urbano».

La linea di Marzi

Domenico Marzi, candidato del centrosinistra, premette: «L'ultima settimana di campagna elettorale sarà decisiva. Con il supporto di tutta la coalizione continueremo ad incontrare e ad ascoltare i cittadini di Frosinone, come abbiamo fatto fino ad ora, nei quartieri e nelle case. Dobbiamo ascoltare con attenzione le esigenze di chi in questi anni si è sentito abbandonato. Con noi nessuno rimarrà indietro». Domani, lunedì 6 giugno, Marzi alle ore 19 terrà un comizio a Corso Lazio. Poi alle 21 appuntamento al Bar Santone. Martedì 7 giugno Marzi sarà alle 19 alla Stazione (piazzale dei giardinetti) e alle 21 a Cavoni.

Giovedì 9 alle 21 comizio a piazzale Europa. Spiega Domenico Marzi: «Sto riscontrando un entusiasmo incredibile, la nostra proposta per il rilancio del protagonismo di Frosinone è molto apprezzata in città. Abbiamo una squadra forte, unita, competitiva. Affrontiamo questa ultima settimana consapevoli di poter fare, tutti assieme, qualcosa di veramente importante per la città che amiamo. Non una persona sola al comando, ma un gruppo coeso pieno di idee e progetti per far tornare grande il nostro capoluogo».

Il programma di Vicano

Mauro Vicano è il candidato sindaco di una coalizione composta da Azione e da due liste civiche. Afferma: «Mi dedicherò in particolare al "faccia a faccia", agli incontri personali e diretti, quelli in cui si può guardare negli occhi la gente e capire ancora meglio i problemi e le istanze che rappresentano. Cercando, insieme, di individuare le giuste soluzioni grazie al nostro programma elettorale. Ci saranno molti incontri in tutte le zone del territorio comunale, che terrò personalmente, con il supporto dei nostri candidati e che l'intera coalizione curerà, in modo da illustrare ancora meglio i nostri progetti per far rinascere Frosinone.

Ovviamente non tralascerò gli altri strumenti comunicativi: sarò e saremo pertanto molto presenti anche sui social e su tutti gli altri mass media, come del resto fatto fin dall'inizio della campagna elettorale. Le sensazioni che ho sono molto buone e positive, così come lo sono quelle dell'intera coalizione. Il nostro programma elettorale, i nostri progetti, i nostri comportamenti piacciono alla gente e stanno riscuotendo consensi di giorno in giorno crescenti. C'è grande ottimismo. Ribadisco quindi che la vera sorpresa di questa campagna elettorale saremo noi: sarò io ad andare al ballottaggio. È questa la netta percezione che sto registrando ormai da settimane».

La posizione di Iacovissi

Vincenzo Iacovissi, vicesegretario nazionale del Psi, è il candidato sindaco del Nuovo Centrosinistra. Dichiara: «L'ultima settimana è quella del rush finale, la più importante perché sono questi i giorni in cui molti cittadini decidono il proprio voto. Noi, grazie ad una "semina" di oltre 3 mesi, saremo ancora più forti e determinati nell'illustrare le nostre proposte per cambiare davvero la città. Lo faremo con tutti i mezzi a nostra disposizione, dai social al contatto diretto con le persone. Avverto un entusiasmo crescente e questo ci trasmette ancora maggiore carica per affrontare il voto con serenità e fiducia. L'alternativa è tra la conservazione di un presente poco felice, la restaurazione di un passato ormai superato, e l'innovazione di un futuro di rilancio del capoluogo che solo noi possiamo rappresentare».

La nota di Cosimato

Giuseppe Cosimato è candidato sindaco di una lista civica che porta il suo nome. Dice: «Ho sensazioni positive e credo che avremo buone risposte in questo ultimo scorcio di campagna elettorale. Anche e soprattutto perché i cittadini non sono proprio entusiasti (per usare un eufemismo) per come è stata amministrata la città negli ultimi decenni. Fra l'altro il fatto stesso che diversi candidati di altri schieramenti abbiano chiesto il supporto dei leader nazionali sta a significare che evidentemente volevano spostare il tiro proprio in quella direzione. Evitando quindi di rimanere in un contesto locale. Naturalmente stiamo usando e continueremo ad usare i social, ma privilegiamo il rapporto diretto con i cittadini, perché in questo modo ci illustrano direttamente le loro idee e quello di cui hanno bisogno».