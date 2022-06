Proseguono gli incontri con i candidati al Coniglio comunale di Frosinone. Jacopo Nannini, segretario provinciale della Federazione Giovani Socialisti, è schierato nella lista del Psi per Vincenzo Iacovissi sindaco. Trattenere i giovani in città, rafforzando in primis l'offerta universitaria, Frosinone come "grande capoluogo" e campagna "zero cemento" tra i temi per lui prioritari. Senza dimenticare il dialogo con i cittadini.