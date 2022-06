Il convegno "Stockholm+50", il sottosegretario Ilaria Fontana in missione per l'ambiente Il sottosegretario sta partecipando in queste ore a un meeting internazionale che ricorda il cinquantesimo anniversario della conferenza delle Nazioni Unite

"Stockholm+50", ambiente e benessere umano. È iniziata la prima giornata del meeting internazionale a Stoccolma che ricorda il 50esimo anniversario della Conferenza delle Nazioni Unite che si svolse nel 1972 proprio nella capitale svedese. Il sottosegretario al ministero della transizione ecologica Ilaria Fontana si trova in missione istituzionale a Stoccolma, con il supporto dell'inviato speciale per il cambiamento climatico Min. Alessandro Modiano. Il convegno è diviso in due giornate, domani si chiuderanno i lavori. L'appuntamento farà il punto sull'Agenda europea 2030 e gli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici, anche alla luce delle conseguenze della pandemia e dei Piani di ricovero.

