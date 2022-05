Un programma agile, snello. Con undici impegni fissati per il rilancio della città. Giuseppe Cosimato si presenta ai nastri di partenza della campagna elettorale appoggiato dalla lista civica che porta il suo nome.

«Con questo programma - scrive Cosimato nel suo manifesto programmatico - siamo qui per rinnovare un impegno per la città e per la nostra comunità. È stato con vivo piacere che ho raccolto l'invito rivoltomi da un gruppo di amici ad un nuovo impegno per la città e la comunità, con la mia candidatura a sindaco della città di Frosinone. Alla voglia di cambiamento vogliamo dare un senso, un programma, atti concreti e tangibili e una visione diversa di quella cui siamo abituati».

«Niente inciuci - prosegue Cosimato - niente sotterfugi, niente vecchia politica di cui siamo sinceramente stanchi.

Vogliamo una città che sia degna del suo ruolo e dei suoi cittadini, una città che sappia coniugare le esigenze dei più deboli con la necessità di progredire e andare avanti, creando qualcosa di nuovo in campo lavorativo e sociale, culturale e artistico. Un entusiasmo nuovo per una città Grande, non solo nel nome, non solo come capoluogo di provincia, non solo come centro di uffici e interessi, ma grande come cuore e come comunità di cittadini».

«Il mio impegno sarà in questa direzione, insieme a tutti i componenti della lista "Cosimato Sindaco"» conclude il candidato allo scranno di primo cittadino. Manutenzione, decoro urbano, cultura, sport sono le direttrici principali su cui si muove la proposta programmatica di Cosimato.

Quella dell'avvocato è una sorta di candidatura alternativa a quella di Riccardo Mastrangeli nello schieramento di centrodestra, considerata la storia politica di Cosimato che viene da una lunga militanza nella Destra frusinate. La sua lista, che come detto porta il suo nome ("Cosimato Sindaco") è composta da ventisette elementi, che proveranno a tirargli la volata.