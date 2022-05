«La nutrita sfilata, in atto a Frosinone, di big politici nazionali è sempre comunque positiva, se non altro perché serve a far sapere ad essi che esiste anche la nostra città». Così Gian Franco Schietroma, leader e coordinatore regionale del Lazio.

La linea dei Socialisti

Schietroma rileva: «Però la mia lunga esperienza mi induce ad avvertire che non è assolutamente il caso di farsi illusioni perché Frosinone, se vuole risollevarsi dall'attuale condizione di persone che ha perso abitanti, peso politico e funzione di capoluogo di provincia, può e deve contare soltanto sulle proprie forze. Ed allora, se si vuole arrestare davvero l'inesorabile declino della nostra città, occorre attrezzarsi diversamente. E l'unica strada è puntare decisamente sui giovani. Bisogna avere il coraggio di innovare la politica, abbandonando i personalismi che bloccano il futuro». Argomenta Schietroma: «Quindi mi rivolgo ai cittadini di Frosinone e chiedo: ma è proprio impossibile determinare in politica un deciso cambio generazionale? Possibile che il nuovo sindaco della nostra città debba essere scelto tra candidati, certamente rispettabilissimi, ma che appartengono ad epoche politiche lontane, l'uno essendo stato sindaco dal 1998 al 2007 e l'altro essendo stato eletto deputato nel 1994? Certo, è legittimo puntare ancora sul passato, ma poi non lamentiamoci che a Frosinone non cambia mai nulla, che le cose vanno sempre peggio e che i giovani continuano ad abbandonare la città verso lidi più ospitali». Prosegue il leader socialista: «Tornando alla passerella dei big politici nazionali, ho apprezzato l'intervento della vicepresidente della regione Emilia Romagna, Elly Schlein, invitata a Frosinone da una lista civica che sostiene Marzi, la quale ha sollecitato la sinistra a puntare sui giovani. Cara Elly, noi socialisti siamo pienamente d'accordo, anche perché riteniamo che i giovani vadano candidati e votati. Però il Pd a Frosinone su questo argomento non ha fatto passi avanti; ed infatti, piuttosto che candidare a sindaco un giovane, ha preferito ripescare Marzi, il quale peraltro era molto restio a ricandidarsi». Conclude: «Il voto del 12 giugno è decisivo per il presente ed il futuro di Frosinone. Non sprechiamo questa grande occasione ed eleggiamo sindaco un giovane serio e preparato, Vincenzo Iacovissi, per cambiare davvero».

L'iniziativa di Pizzutelli

Stamattina Angelo Pizzutelli, capogruppo del Partito Democratico, terrà un convegno dal titolo "Un ruolo centrale per le politiche sportive nella città di Frosinone".

L'incontro si terrà alle ore 10.30 presso la sala convegni dell'Astor hotel. Angelo Pizzutelli ha invitato rappresentanti regionali e delegati provinciali di diversi enti di promozione sportiva. Un tema, quello dello sport, al quale Angelo Pizzutelli ha sempre riservato attenzione. Dice il capogruppo dei Democrat in consiglio comunale: «L'intero panorama sportivo cittadino va tenuto nella massima considerazione. In questi ultimi anni non è stato così. Fra i temi che vanno assolutamente rilanciati ci sono anche i servizi sociali».