È una campagna elettorale di posizione. Nel senso che vengono organizzati soprattutto incontri mirati da parte dei candidati al consiglio comunale. Nelle varie zone della città, "mappando" letteralmente i quartieri. I confronti diretti tra chi è in corsa per la fascia tricolore non sono stati molti. Oggi è in programma quello a Federlazio. Riccardo Mastrangeli, Domenico Marzi, Mauro Vicano, Vincenzo Iacovissi e Giuseppe Cosimato risponderanno alle domande dell'associazione di categoria degli imprenditori. Verranno affrontati argomenti come le infrastrutture e la mobilità, il lavoro, le occasioni offerte dal Pnrr in termini di investimenti.

Il tutto finalizzato «al rilancio dell'economia, al miglioramento dei servizi e allo sviluppo sociale». Sempre oggi, alle ore 19.30, inaugurazione del comitato elettorale della Lista Marini, in via Pier Luigi da Palestrina. Oltre all'ex primo cittadino Michele Marini, ci saranno il presidente della Provincia Antonio Pompeo, il consigliere regionale Paolo Ciani e il candidato sindaco Domenico Marzi. In questa fase Michele Marini sta effettuando in prima persona il "porta a porta", anche se non è candidato al consiglio comunale. Domani sera, alle 18 a piazza Garibaldi, ci sarà l'intervento del segretario nazionale del Pd Enrico Letta.

Il segretario provinciale dei Dem Luca Fantini dichiara: «Si tratta di un'iniziativa molto importante in vista delle elezioni del 12 giugno che rappresentano un appuntamento cruciale per il nostro capoluogo. Tutto il Pd è in campo, ad ogni livello, per Domenico Marzi». Nei giorni scorsi i candidati al consiglio comunale Marco Ferrara e Paola Campoli (Fratelli d'Italia) hanno organizzato un incontro presso la sala esterna del ristorante albergo "La Trattoria". Presente il candidato sindaco Riccardo Mastrangeli.

Fra i temi del dibattito il progetto «del raddoppio della struttura dell'ospedale Spaziani di Frosinone». Ferrara e Campoli hanno spiegato «che il tema è stato già oggetto di delibera del consiglio comunale di Frosinone nel dicembre 2020, così come è stato richiesto un finanziamento alla Regione Lazio». Molta attenzione alla «riqualificazione della stazione ferroviaria, del quartiere Scalo e della zona adiacente di Corso Lazio». Marco Ferrara ha dichiarato: «Confermata la volontà di provvedere alla realizzazione di un'importante opera pubblica nel quartiere di Colle Cottorino, tale da poter determinare l'interesse pubblico alla riduzione del vincolo cimiteriale. Noi siamo per la tutela del diritto alla casa di centinaia di famiglie frusinati».

Infine è stato posto l'accento sul tema della sicurezza, «del vigile di quartiere e della necessità di un maggior coordinamento tra la Polizia locale e le altre forze dell'ordine». Adriano Piacentini, capolista di Forza Italia, rileva: «In questi ultimi dodici giorni dobbiamo tutti accelerare al massimo per far capire ai cittadini che è fondamentale che il centrodestra continui a governare un capoluogo che ha letteralmente cambiato volto e passo». Degli attuali assessori, nelle liste ce ne sono 7 su 9. Riccardo Mastrangeli concorre per il ruolo di sindaco. Ce ne sono 3 nella Lista Ottaviani: Massimiliano Tagliaferri, Angelo Retrosi e Valentina Sementilli.

Quindi Pasquale Cirillo in Frosinone Capoluogo, Rossella Testa nella Lega, Cinzia Fabrizi in Forza Italia. Per quanto concerne invece i consiglieri comunali, ne scendono in campo 23 su 32: 10 nel centrodestra, 10 nel centrosinistra, 2 nel Psi e 1 in Azione. Iniziamo dal centrodestra. Fratelli d'Italia ne schiera 3: Marco Ferrara, Sergio Crescenzi e Christian Bellincampi (cinque anni in corsa per la fascia tricolore con il Movimento Cinque Stelle). La Lista Ottaviani 2: Andrea Campioni, Gianpiero Fabrizi. Frosinone Capoluogo 2: Maria Rosaria Rotondi, Domenico Fagiolo.

La Lista per Frosinone 2: Corrado Renzi, Sergio Verrelli.

In Forza Italia c'è Adriano Piacentini. Ci sono 10 attuali consiglieri comunali anche nelle liste del centrosinistra che appoggiano Domenico Marzi. Il Pd ne ha 4: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Vincenzo Savo, Norberto Venturi. Il Polo Civico (nel 2017 schierato con il centrodestra) 3: Sara Bruni, Claudio Caparrelli, Debora Patrizi. La Lista Marzi 2: Carlo Gagliardi, Vittorio Vitali.

Quindi Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune).

Il Partito Socialista Italiano (candidato sindaco Vincenzo Iacovissi) ha 2 consiglieri in lista: Massimo Calicchia e Gerardina Morelli.

Mentre Alessandra Sardellitti (Azione) appoggia la candidatura a sindaco di Mauro Vicano. Poi c'è chi, come il leader della Lista per Frosinone Antonio Scaccia, è in prima linea come "regista". Come anche Fabio Tagliaferri (Fratelli d'Italia), Danilo Magliocchetti (Lega), Francesco Trina (Lista Marini). Una campagna elettorale che nessuno può permettersi di perdere. Ad ogni livello.