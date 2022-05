Un girotondo sulla rotatoria a De Matthaeis per lanciare la candidatura di Riccardo Mastrangeli. Sì è tenuto ieri un flash mob dei candidati a supporto di Riccardo Mastrangeli sindaco, con un girotondo attorno alla nuova rotatoria di De Matthaeis, all'incrocio tra viale Roma e via Aldo Moro. Alla presenza del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, e di numerosi amministratori comunali e candidati, sono state illustrate le forme di collaborazione con i privati, che stanno portando alla realizzazione di numerosi interventi di decoro urbano, senza oneri per le casse pubbliche.

L'opera, realizzata da Ept ingegneria spa in tre mesi, con l'amministratore Giovanni Ritirossi, include un sistema di irrigazione e illuminazione, con essenze mediterranee come l'ulivo simbolo di pace. Il coordinamento delle lavorazioni è stato condotto dall'ufficio tecnico comunale, sotto la supervisione degli assessorati all'ambiente e ai lavori pubblici, di Massimiliano Tagliaferri e Angelo Retrosi, e del geometra Salvatore Cirillo.

Il costo dell'opera è stato stimato in 48.000 euro, con la sponsorizzazione e la realizzazione dalla Ept. La struttura sarà oggetto di manutenzione sempre a carico del privato, con l'obiettivo di dare un contributo all'implementazione del verde attrezzato e del decoro urbano della città.