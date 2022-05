Dopo Giuseppe Conte a Frosinone al fianco di Domenico Marzi, oggi è stata la volta della vicepreside dell'Emilia Romagna Elly Schlein, che ha fatto tappa nel capoluogo per sostenere la lista Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli. Politiche ambientali, lavoro, servizi. Questi tra i principali temi fissati come prioritari, per poi passare a un'analisi del Campo Largo, che ha definito «una bella coalizione unita», in cui le diverse sensibilità concorrono per rendere concreto un programma condiviso.