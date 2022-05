«Voler bene all'ambiente è voler bene a se stessi». C'è chi questo inverno è stato costretto a spegnere i riscaldamenti per non poter far fronte al caro bollette. "Piattaforma Civica Ecologista" ne ha discusso ieri mattina con Angelo Bonelli, immaginando una città che introduce le comunità energetiche, ma anche la tariffazione puntuale dei rifiuti, per differenziare meglio e di più, con la conseguenza di pagare meno tasse. Il co-portavoce nazionale di Europa Verde è intervenuto al comitato elettorale di Domenico Marzi per illustrare il programma.

«In dieci anni di governo il centrodestra non ha migliorato in nessun modo la qualità ambientale di Frosinone», ha detto Bonelli. L'esponente verde ha incontrato gli ecologisti e le ecologiste candidate nella lista "Piattaforma Civica Ecologista". Frosinone resta ancora agli ultimi posti, sui principali indicatori ambientali, per inquinamento dell'aria.

«In queste elezioni amministrative – ha affermato Bonelli – sosteniamo con convinzione l'avvocato Marzi, amministratore che in più casi ha saputo dimostrare la sua estrema preparazione, la sua sobrietà e il suo rigore: esattamente quello di cui ha bisogno Frosinone. Europa Verde ha contribuito in maniera importante alla stesura del programma politico della coalizione con proposte concrete e fattive, quali la spinta sulle Comunità energetiche e l'introduzione della Tariffa puntuale sui rifiuti, vero incentivo a una raccolta differenziata efficiente ed efficace», ha spiegato Bonelli.

Il partito ecologista attacca l'amministrazione uscente su più fronti. «Frosinone è una città morente: dieci anni di amministrazione di centrodestra hanno fatto venir meno qualsiasi tipo di vocazione turistica e industriale – ha sottolineato Bonelli – Una città che ha un tasso di disoccupazione elevatissimo, in cui lo spopolamento avanza ed è una tra le più inquinate d'Italia. È chiaro che così non si può andare avanti». Bonelli, ha ravvisato quindi la necessità di una svolta amministrativa molto forte e determinata che solo Domenico Marzi può imprimere alla città.

Tra gli interventi anche quello del candidato Francesco Raffa che ha ribadito il pieno appoggio della lista alla candidatura dell'avvocato Domenico Marzi. Con Angelo Bonelli l'onda verde è arrivata nel capoluogo in linea con la proposta di Marzi di introdurre l'assessorato alla transizione ecologica, finalizzato al miglioramento della qualità ambientale della città.