Elly Schlein, già eurodeputata e attualmente vicepresidente della Regione Emilia Romagna, sarà domenica pomeriggio a Frosinone, a sostegno della lista Frosinone in Comune. L'appuntamento è in piazza Don Carlo Cervini domenica 29 maggio, a partire dalle 17.30. Parteciperanno insieme a lei Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio, Annalisa Corrado, portavoce di Green Italia e Danilo Grossi, coordinatore Pop.

«Viviamo tempi segnati da incertezza sul futuro. Se le diseguaglianze sono aumentate e la Terra si trova sull'orlo del collasso non è un caso, ma l'effetto di precise scelte». La nostra parte, a firma di Elly Schlein, è un manifesto dal carattere forte, in cui valori come la solidarietà, l'attenzione alle fasce più deboli ma anche la cura e la protezione della Terra, sono al primo posto per arrivare ad avere un mondo più equo, più giusto, più vivibile per tutti. Ci saranno i candidati della lista e il candidato sindaco Domenico Marzi.

«La prima volta che ho sentito parlare Elly Schlein ho pensato una cosa: vorrei essere governato da persone migliori di me. Vorrei essere governato da una persona come Elly. – ha sottolineato il capolista di Frosinone in Comune Stefano Pizzutelli - È con lei che da anni ragioniamo di opportunità da cogliere, di diritti, di etica, di comunità energetiche di cultura politica, per avere un'amministrazione all'altezza delle sfide richieste dal nostro secolo. E opportunità si traduce in finanziamenti europei a cui troppo spesso non si è avuto accesso, a bandi non presi in considerazione. È con queste idee che vogliamo cambiare la nostra città ed è con questo spirito che accoglieremo domenica Elly Schlein ma anche Annalisa Corrado, Marta Bonafoni e Danilo Grossi».