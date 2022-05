Giuseppe Conte a Frosinone sabato 28 maggio alle ore 10.30. Il presidente del Movimento Cinque Stelle arriverà a piazza Cervini, in via Aldo Moro. Il capo politico dei pentastellati sarà nel capoluogo a sostegno della lista dei candidati al consiglio comunale. I Cinque Stelle sono nella coalizione guidata da Domenico Marzi, insieme al Partito Democratico. Nel Campo Largo fortemente voluto dal Governatore Nicola Zingaretti, dal segretario regionale dei Democrat Bruno Astorre. Poi è toccato a Francesco De Angelis comporre l'alleanza in Ciociaria, ma è evidente che c'è una forte valenza politica nell'asse tra Pd e Cinque Stelle. Specialmente nel Lazio: Roberta Lombardi e Valentina Corrado sono assessori dell'esecutivo di Zingaretti.

Sul piano nazionale la situazione è diversa, specialmente per le differenti posizioni dei due partiti sulla guerra tra Russia e Ucraina e sul tema dell'invio delle armi. La settimana prossima dovrebbe essere la volta del segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Si sta definendo la data. Il che conferma l'importanza delle amministrative del capoluogo. Ci sono già state le manifestazioni del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, del leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del numero uno di Azione Carlo Calenda. Tra un anno si voterà per le politiche e per le regionali e sarà importante capire chi saranno i candidati locali. Si aprirà una partita complicata con tante variabili. Anche perché sarà la prima volta che ci saranno 345 seggi in meno.

Spazi ristretti per tutti: i collegi sono già cambiati e adesso si tratta di capire se la legge elettorale resterà la stessa o se invece verrà cambiata. Fatto sta che le comunali di Frosinone saranno indicative, specialmente in chiave regionale, pure per i voti che prenderanno le liste di partito: dal Pd a Fratelli d'Italia, dalla Lega a Forza Italia, senza dimenticare il Movimento Cinque Stelle. E tutti gli altri naturalmente. Rispetto al marzo del 2018 la situazione politica nazionale e regionale è molto cambiata. Inoltre in un anno possono mutare altre situazioni. Intanto però tutti concentrati sulle comunali di Frosinone.