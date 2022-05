«Il Campo Largo non mi convince, meglio Fratelli d'Italia dei Cinque Stelle». Oggi pomeriggio il leader di Azione Carlo Calenda è arrivato a Frosinone a sostegno del candidato sindaco Mauro Vicano. L'iniziativa si è svolta nel piazzale antistante a Zed in via Aldo Moro. «Calenda ha delle idee innovative - ha detto Vicano - Propone soluzioni concrete per i problemi del Paese che noi cercheremo di applicare sul territorio».