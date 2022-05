Non soltanto Carlo Calenda ma anche Lorenzo Cesa e Matteo Richetti a sostegno della candidatura a sindaco di Mauro Vicano. Si legge in una nota del comitato elettorale: «Entra nel vivo la campagna elettorale di Mauro Vicano che con la sua coalizione e i suoi programmi punta alla vittoria per poter cambia re Frosinone e farne, finalmente, un capoluogo capace di fare da traino a tutta la provincia ma, soprattutto, una vera città europea».

Vicano è sostenuto da Azione e da due liste civiche. Ma anche dall'Udc. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc, sarà a Frosinone martedì 24 maggio alle ore 17.

Appuntamento fissato presso il ristorante La Cometa, sulla Monti Lepini. L'Udc in provincia è rappresentato da Angelo D'Ovidio. Mercoledì 25 alle ore 19, invece, sarà la volta del leader nazionale di Azione, attuale europarlamentare ed ex ministro Carlo Calenda. La location sarà piazzale Sisto Paniccia, lungo via Aldo Moro. Mercoledì 1° giugno alle 19, invece, toccherà a Matteo Richetti, presidente di Azione.

«Un segnale di vicinanza alla nostra città e alla nostra coalizione molto importante da parte di Cesa, Calenda e Richetti – ha commentato Mauro Vicano – e un'occasione per poter parlare in modo approfondito dei nostri programmi per far rinascere Frosinone. Anche utilizzando le grandi risorse messe a disposizione dall'Europa e mai adeguatamente utilizzate».