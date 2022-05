Importante appuntamento elettorale oggi pomeriggio alle 17.30 per le consultazioni amministrative di Frosinone e per i cinque referendum. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, infatti, incontrerà iscritti, simpatizzanti e cittadini con i quali confrontarsi sulle grandi tematiche che, in questo momento, interessano il Paese. Nel corso dell'incontro aperto al pubblico di Frosinone, al Fornaci Village di via Jacobucci, saranno presentate anche la lista della "Lega – Salvini premier" e la "Lista Ottaviani – prima Frosinone", che saranno in campo per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra, Riccardo Mastrangeli.

La presentazione dei candidati avverrà con una formula del tutto nuova, attraverso la quale gli stessi candidati dialogheranno tra loro confrontandosi sui temi più importanti dell'amministrazione e della politica. In totale i candidati della "Lega Salvini premier " e della "Lista Ottaviani prima Frosinone" che si presenteranno ai nastri di partenza delle prossime elezioni amministrative di Frosinone sono sessantaquattro.