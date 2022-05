Congresso cittadino del Partito democratico sabato 21 maggio a Ferentino. L'appuntamento è fissato alle ore 17 nella sede del partito in piazza della Catena. L'assemblea nominerà il nuovo direttivo e il nuovo segretario di circolo. Proprio in questi ultimi giorni si è dimesso il segretario del locale circolo Dem, Andrea Pro. «Non si parla e non si ascolta più, questo non mi appartiene e non posso più continuare…» ha comunicato il giovane Pro tra l'altro.

Ad ogni modo l'annuncio del prossimo congresso, che arriva in una fase delicata sia per il partito sia per la città anche perché Ferentino si avvicina alle amministrative del 2023, è stato affidato a una nota diretta alle iscritte e agli iscritti del circolo, dai componenti dell'ufficio adesioni del circolo Pd di Ferentino Riccardo Caliciotti, Alfredo Pompeo e Giuseppe Fasbender. Questo l'ordine del giorno della seduta di sabato prossimo: alle ore 17 inizio dei lavori e discussione; alle ore 17.30 termine per la presentazione delle candidature a segretario di circolo e liste collegate secondo le modalità stabilite dal regolamento per lo svolgimento delle assemblee congressuali.

Presentazione delle linee politico-programmatiche collegate ai candidati a segretario di circolo; dalle ore 18 alle 21 svolgimento delle votazioni; alle ore 21 inizio dello scrutinio. Un nutrito ordine del giorno per un importante appuntamento politico. Ricordiamo che il Partito democratico, partito del sindaco Antonio Pompeo, oltre al primo cittadino attualmente esprime due consiglieri comunali (Luigi Ceccarelli e Mariano Pennacchia) e un assessore (Franco Martini).