«Il centrodestra pensa di poter vincere al primo turno?Proveremo a smentirli». Così Angelo Pizzutelli, capogruppo del Partito Democratico e il più votato come consigliere comunale nelle ultime occasioni. A meno di un mese dal voto il confronto della campagna elettorale si accende inevitabilmente.

La posizione di Pizzutelli

Argomenta il capogruppo dei Democrat: «Non sono abituato a guardare in casa altrui e nutro sempre il massimo rispetto per gli avversari. Dico che le liste del centrodestra sono indubbiamente valide ma sinceramente me le aspettavo più forti da quelle che erano state le premesse. Inoltre vorrei aggiungere che le nostre liste, mi riferisco a quelle del Campo Largo, sono molto competitive. Giocheremo la partita a viso aperto e ritengo che possano esserci delle sorprese». Aggiunge: «Il ragionamento che dal centrodestra si vuol far passare è il seguente: bisogna soltanto stabilire se la vittoria arriverà al primo turno oppure al secondo perché il distacco sarà comunque enorme. Non penso che andrà in questo modo, credo che al primo turno ce la giocheremo e che il ballottaggio sarà aperto. La carica di sindaco di Frosinone è contendibile, il centrodestra lo ha capito bene e probabilmente ha perso qualche certezza».

L'intervento di Piacentini

Adriano Piacentini, presidente del consiglio comunale e tra i dirigenti più rappresentativi di Forza Italia, afferma: «Vincere al primo turno o al ballottaggio cambia francamente poco. Per quello che mi riguarda, il ragionamento va impostato in modo diverso. Il centrodestra sta amministrando il capoluogo da dieci anni e ha cambiato la città. Ci sono tutte le condizioni per continuare e ci presentiamo con una coalizione competitiva e all'altezza della situazione. È su questo che dobbiamo concentrare la nostra campagna elettorale».

Lista Marini

Giovedì sera alle ore 21.30, alla pizzeria da Nicola in via America Latina, in programma la presentazione della lista civica di Michele Marini. Interverranno, oltre naturalmente a Michele Marini, il candidato sindaco Domenico Marzi e il presidente della Provincia Antonio Pompeo.

Assessori e consiglieri

Degli attuali assessori se ne candidano 7 su 9, ovviamente tutti nel centrodestra. Riccardo Mastrangeli concorre per il ruolo di sindaco. Ce ne sono 3 nella Lista Ottaviani: Massimiliano Tagliaferri, Angelo Retrosi e Valentina Sementilli. Quindi Pasquale Cirillo in Frosinone Capoluogo, Rossella Testa nella Lega, Cinzia Fabrizi in Fratelli d'Italia. Non concorrono il leader della Lista per Frosinone Antonio Scaccia ed Elisabetta Tozzi (Fratelli d'Italia). Per quanto concerne invece i consiglieri comunali, ne scendono in campo 23 su 32: 10 nel centrodestra, 10 nel centrosinistra, 2 nel Psi e 1 in Azione.

Partiamo dal centrodestra. Fratelli d'Italia ne schiera 3: Marco Ferrara, Sergio Crescenzi e Christian Bellincampi (cinque anni in corsa per la fascia tricolore con il Movimento Cinque Stelle). La Lista Ottaviani 2: Andrea Campioni, Gianpiero Fabrizi. Frosinone Capoluogo 2: Maria Rosaria Rotondi, Domenico Fagiolo. La Lista per Frosinone 2: Corrado Renzi, Sergio Verrelli. In Forza Italia c'è Adriano Piacentini. Ci sono 10 attuali consiglieri comunali anche nelle liste del centrosinistra che appoggiano Domenico Marzi. Il Pd ne ha 4: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Vincenzo Savo, Norberto Venturi. Il Polo Civico (nel 2017 schierato con il centrodestra) 3: Sara Bruni, Claudio Caparrelli, Debora Patrizi. La Lista Marzi 2: Carlo Gagliardi, Vittorio Vitali. Quindi Stefano Pizzutelli (Frosinone in Comune). Il Partito Socialista Italiano (candidato sindaco Vincenzo Iacovissi) ha 2 consiglieri in lista: Massimo Calicchia e Gerardina Morelli. Mentre Alessandra Sardellitti (Azione) appoggia la candidatura a sindaco di Mauro Vicano. Sono invece 9 i consiglieri comunali in carica che hanno scelto di fermarsi: Giovambattista Mansueto, Achille Campoli (Lista Ottaviani), Riccardo Masecchia (Forza Italia), Francesco Trina (Polo Civico), Danilo Magliocchetti (Lega), Fabiana Scasseddu, Marco Mastronardi (Frosinone Indipendente), Thaira Mangiapelo, Igino Guglielmi (Gruppo Misto). Danilo Magliocchetti è il coordinatore della lista del Carroccio, Francesco Trina di quella di Michele Marini.

Spulciando nelle liste

Nella Lista Ottaviani anche 2 dei cinque candidati alle primarie del centrodestra: Raffaele Ramunto e Sonia Sirizzotti. Ci sono pure Filiberto Abbate, Christian Alviani, Nives Campanelli, Teresa Petricca, Giuseppe Vittigli. Nella Lista Mastrangeli ci sono, tra gli altri, Anselmo Pizzutelli, Gilberto Dello Russo, Maria Grazia Cestra (anche lei candidata alle primarie), Gaetano Ambrosiano. Ombretta Ceccarelli, Stefano Belli, Antonio Morini in Frosinone Capoluogo, Francesca Chiappini, Giuseppe Nardoni nella Lista per Frosinone, Giuseppe Munafò nella Lega, Giuseppe Scaccia in Forza Italia. Nella lista di Fratelli d'Italia Paolo Fanelli, Fabio Bracaglia, Alessia Savo, Gerardo Zirizzotti. Nel Pd i ritorni di Francesco Brighindi e Marco Antonio Gallon. Nella Lista Marzi ci sono Alessandra Mandarelli, Alfredo Altobelli, Antonio Bottini, Antonio Facci, Diego Ferrante, Armando Papetti, Sergio Paris, Andrea Ranalli. Il capolista della Piattaforma Civica è Giuseppe Patrizi, nel Polo Civico ci sono anche Fulvio Benedetti, Nohemy Graziani, Antonello Galassi, Fernando Picchi, Daniela Testa. Nella Lista Marini in campo Andrea Turriziani e Maria Grazia Baldanzi. In Frosinone in Comune ci sono, tra gli altri, Pietro Fargnoli, Elisa Papetti, Paolo Sellari. Capolista del Movimento Cinque Stelle è Francesca Ruggeri. Tra i candidati al consiglio comunale pure Alberto Gualdini, esponente di Articolo Uno. Nella lista del Psi Ivano Alteri, Jacopo Nannini, Ettore Togneri, Mateo Zemblaku. Per quel che riguarda Azione, ci sono Sergio Nobili e Andrea Petrucci. Nella civica Vicano Sindaco c'è Vincenzo Gentile. In quella "Udc Autonomi Progetto Lazio" Fabio Vicano e Leopoldo Papetti. Ventisei giorni al voto.