Resteranno alla storia le elezioni amministrative 2022 a San Giovanni Incarico perché segnate purtroppo dall'improvvisa scomparsa del candidato sindaco Maurizio Carbone, seguita dalla candidatura di una donna alla guida del suo progetto politico: Marinella Ianniello, prima candidata sindaco nella storia del paese. Sarà un confronto a due per il rinnovo dell'Amministrazione comunale: il sindaco uscente Paolo Fallone si confronterà con l'ex dirigente del Ministero dell'Istruzione Marinella Ianniello. Quest'ultima è una candidatura dell'ultima ora, emersa in un clima di dolore per l'improvvisa e triste scomparsa di Maurizio Carbone, che è mancato proprio la sera in cui presso il suo comitato elettorale si dovevano mettere a punto gli ultimi dettagli della lista.

I suoi amici lo hanno cercato e purtroppo hanno scoperto in casa, che giaceva a letto privo di vita. E su un episodio tragico è nato il desiderio di dare continuità al progetto politico-amministrativo che Carbone aveva fortemente voluto e curato, una sua "creatura" che compagni e amici non hanno voluto far svanire, decidendo di corsa, frastornati e indecisi, di portarla avanti. A sorpresa hanno scelto alla guida della squadra una donna determinata e forte, che ha sempre creduto nel progetto di Maurizio Carbone, che seguiva con suo marito e che ha voluto concretizzare realizzando il sogno di Maurizio. Così a San Giovanni Incarico per la amministrative 2022 lo scontro sarà a due: Fallone - Ianniello.

Il clima che si respirava ieri in paese per la presentazione delle liste era sereno, la prematura scomparsa del candidato sindaco ha toccato profondamente l'intera comunità locale, facendo riflettere tutti sulla precarietà della vita terrena e la sua importanza. Così si sono ristabiliti i toni adeguati, ci si confronterà in una corretta competizione elettorale, dandole il giusto valore. Ieri in paese l'atmosfera era carica di commozione, il velo di tristezza sceso dopo la scomparsa del povero Maurizio Carbone è stato alleggerito dalla gioia di far rivivere il suo progetto politico in nome dei valori etici e morali a cui aspirava. Paolo Fallone, sindaco uscente, guida la lista "Con Te per San Giovanni Incarico", che ha in squadra gli assessori uscenti Angelo Petrucci, Isabella Corsetti, Pietro Tasciotti e Caterina Piccione., il presidente del Consiglio comunale Gaetano Battaglini e l'ex assessore della prima fase del mandato Massimo Piccirilli, oltre a tre new-entry, di cui due giovani alla prima esperienza politica.



Marinella Iannarilli capolista di "Tradizione e innovazione" propone con la sua civica un'alternativa basata sulle salde radici del passato, ma forte delle nuove strategie politiche e del marketing economico, una lista in cui la presenza femminile è significativa (cinque donne candidate consigliere), con alcuni volti noti della politica locale. Un confronto a due interessante che quest'anno a San Giovanni Incarico si svilupperà in un clima diverso dal solito, sicuramente più equilibrato e sereno rispetto al passato.