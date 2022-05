Una conferma o un ritorno al passato. A sfidarsi per la fascia tricolore del Comune di Piedimonte San Germano saranno l'attuale sindaco Gioacchino Ferdinandi, in carica dal 2017, e Mario Riccardi, storico promo , amministratore di lunga data con alle spalle il doppio mandato 1990-2004. A dividerli le amministrazioni guidata da Domenico Iacovella, due volte, e Vincenzo Nocella. Piedimonte San Germano, dopo il capoluogo ciociaro, è il secondo comune più grande degli otto chiamati al voto domenica 12 giugno 2022 in provincia di Frosinone.

Ferdinandi, impegnato nel "Tour del confronto" in giro per la cittadina che ospita Stellantis, lo ritiene "un momento di condivisione e di partecipazione attiva con la cittadinanza che conoscerà i nuovi progetti dell'amministrazione". «Per tornare a crescere dobbiamo recuperare quella capacità di ascolto che è venuta a mancare in questi anni a causa di un sindaco impreparato e assente» la posizione di Riccardi, che non usa mezzi termini. Scenderà in capo in rappresentanza della lista civica "Io scelgo Piedimonte".



La compagine di Ferdinandi "Piedimonte#Ora" ha subito, rispetto all'ultima tornata elettorale, pochi cambiamenti. Confermata la vecchia squadra di governo alla quale si sono aggiunti Ermelida Costa, che faceva parte della ex compagine avversaria, e Rocco Iacovella, figlio dell'ex sindaco. Ferdinandi ha più volte parlato del suo come di un progetto di dieci anni, per cui ne sono trascorsi solo i primi cinque e l'obiettivo è andare avanti per concludere una serie di punti e progettualità.

Di contro Riccardi evidenzia quella che a più riprese ha definito una incoerenza e mancanza rispetto verso la comunità, tornando a parlare di una visione lungimirante del territorio, che deve crescere come nel passato. Tra i candidati al consiglio nomi conosciuti, che in questi anni di pandemia hanno lavorato nella gestione dell'emergenza. Ma anche volti noti come Alessandro Vincitorio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia.