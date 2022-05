La terza lista non c'è stata. Dunque quelle che si contenderanno la vittoria sono due: "Progetto Picinisco" con candidato sindaco l'attuale primo cittadino Marco Scappaticci (terza volta che si presenta) e "Picinisco Insieme" con candidato sindaco Patric Giuseppe Tavolieri. Unica nota che accomuna le due liste il fatto che entrambe sono costituite da otto candidati consiglieri su dieci che potevano essere: evidentemente, tra la vecchia guardia che ha perso lo smalto e la mancanza di stimoli nei più giovani, sta erodendo la partecipazione dei cittadini all'impegno amministrativo. Segnale preoccupante che dovrà servire come monito agli amministratori di domani per cercare di riconquistare fiducia.