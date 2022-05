Due ex sindaci in competizione elettorale per la poltrona più ambita. Con due liste si sono presentati l'attuale sindaco Pancrazia Di Benedetto e lo storico primo cittadino del paese Pietro Mazzone, attuale assessore ed ex vice sindaco nella squadra della Di Benedetto. Il primo tra i due a ufficializzare la propria candidatura per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 è stata la Di Benedetto, che nel pomeriggio di venerdì ha presentato la documentazione con i nomi dei suoi dieci candidati alla carica di consigliere comunale. La sua lista è "Vivere Campoli - Di Benedetto Sindaco".

Il sindaco uscente, già nelle scorse settimane, aveva spiegato le ragioni di questa scelta. «È una candidatura dovuta e di responsabilità, nell'ottica della continuità dell'azione politica iniziata cinque anni fa. Stiamo attraversando un periodo molto delicato, la pandemia degli ultimi due anni ha stravolto l'ordine delle priorità dell'azione amministrativa, ma nonostante questo sono stati comunque portati a termine importanti obiettivi del programma elettorale. Nella relazione di fine mandato ho elencato tutti gli importanti progetti di finanziamento e gli atti regolamentari portati a termine in questi anni. Abbiamo centrato le importanti opportunità che ci sono state offerte dagli enti preposti».



A prendere le distanze dalla Di Benedetto è il suo vice sindaco Mauro Preziosi, fino a poche settimane fa in corsa per la fascia tricolore con una sua civica. Negli ultimi giorni la decisione di Preziosi di sostenere il candidato sindaco della coalizione opposta alla Di Benedetto, Mazzone appunto, che ieri ha presentato la sua lista "In cammino x Campoli" con Preziosi tra i candidati consiglieri. «Scendo nuovamente in campo perché è ancora forte la voglia di promuovere il mio paese - ha detto Mazzone - Tanta è la voglia di riprendere un discorso per me interrotto qualche anno fa e portare a termine tutto quello sono le mie opere programmatiche. Ho fatto il sindaco di Campoli Appennino dal 2006 al 2016, e conosco bene il territorio».