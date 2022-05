Il rilancio del capoluogo: energie rinnovabili, cultura e politiche sociali tra le proposte del candidato a sindaco del centrosinistra Domenico Marzi. "Vogliamo mirare a un modo di vivere la città all'avanguardia, puntando sulle rinnovabili con impianti fotovoltaici in ogni struttura pubblica", spiega Marzi.

Tra gli obiettivi il rilancio delle strutture culturali. "Ho pensato di aprire una scuola di pubblica amministrazione - annuncia il candidato - in modo che i giovani si avvicinino alla politica vedendola non come strumento per vivere, bensì come il mezzo attraverso il quale amministrare la cosa pubblica" .

Affronta poi il tema dei servizi sociali: "Abbiamo visto trascurato il settore dell'assistenzialismo - conclude Marzi - Per migliorarlo è necessario puntare ai fondi europei".