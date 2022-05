La cura della città, a cominciare da ordine, pulizia e verde pubblico. Questo, per il candidato sindaco Mauro Vicano, il punto da cui partire per rilanciare il capoluogo e adeguarlo agli standard europei.

"La promozione culturale è uno dei punti fondamentali del nostro programma - spiega Vicano - Frosinone ha bisogno di un museo degno di questo nome, che possa fare accordi con i grandi musei nazionali, prendendo in prestito opere che magari lì non trovano spazio per essere esposte".

Un'altra grande opera indispensabile, secondo il candidato, riguarda il fiume Cosa: "Si è sempre parlato di Parco del fiume Cosa, io preferisco parlare di Progetto fiume Cosa. Importante sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista storico-archeologico perché intorno al fiume si trovano tanti reperti al momento trascurati.

Altro progetto fondamentale - continua - il rilancio del centro storico. Bisogna rialzare tutte le saracinesche che al momento sono abbassate. Il centro storico va rianimato dal punto di vista commerciale, mirando alla defiscalizzazione per chi investe in quella zona".