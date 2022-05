Cultura, sport e tempo libero, salute e cura del verde. Questi i punti forti del programma del candidato sindaco Giuseppe Cosimato.

"Dobbiamo creare un polo universitario importante valorizzando l'Accademia di Belle Arti e, il Conservatorio e, soprattutto, la facoltà di Infermieristica, che sta dando un grande traino anche all'economia della città.

Per quanto riguarda le attività sportive vorremmo che ci fossero più strutture fruibili, prevedendo impianti modulabili e flessibili per tutte le società. Un occhio particolare per le persone diversamente abili perché lo sport favorisca l'inclusione sociale.

In merito alla questione ambientale e al verde, il Parco Matusa, la Villa comunale e tutti gli altri spazi verdi dovranno essere fruibili".