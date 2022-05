Il termine ultimo per la presentazione delle liste e delle candidature scade a mezzogiorno di domani, ma già oggi (dalle 8 alle 20) sarà possibile adempiere l'obbligo presso gli uffici della Segreteria generale del Comune. Intanto sono diverse le liste già definite. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale di 5 formazioni del centrodestra che appoggiano Riccardo Mastrangeli: Lista Mastrangeli, Frosinone Capoluogo, Lista Ottaviani, Fratelli d'Italia e Lega.

Lista per Frosinone

È la civica di Antonio Scaccia (assessore al commercio), schierata nel centrodestra. I candidati sono Massimo Barbato, Sergio Betti, Mauro Caprara, Samantha Casali, Francesca Chiappini, Domenico Claretti, Ilio Crescenzi, Michele De Filippo, Gerardo Di Sora, Francesco D'Orio, Patrizia Erba, Alessandra Fabrizi, Giuseppina Giugliano, Maria Azzurra Guerrieri, Giuseppe Infusini, Simone Iori, Mauro Magliocchetti, Giacomo Minotti, Francesca Nappo, Giuseppe Nardoni, Isabella Narducci, Gianfranco Paniccia, Enrica Patrizi, Michela Pesillici, Giorgio Pica, Angelo Piccoli, Corrado Renzi, Michael Santoro, Alessandra Vasetti, Giuliana Veloccia, Sergio Verrelli, Carlo Zomparelli.

Il Partito Socialista Italiano

Un'unica lista in appoggio del candidato sindaco Vincenzo Iacovissi, quella del Partito Socialista Italiano (del quale è vicesegretario nazionale). Come spiega lo stesso Iacovissi, «è una lista di coalizione in cui trovano rappresentanza tutte le forze che compongono il Nuovo Centrosinistra: Psi, Il Cambiamento, Più Europa e lista civica Segneri. Questa la lista: Massimo Calicchia, Gerardina Morelli, Ivano Alteri, Maurizio Bellano, Marco Campagna, Simone Cam pioni, Alessio Caperna, Graziella Cioce, Fabio Cipriani, Giacomo Crescenzi, Pier Luigi Curti, Gerardo D'Alessandris, Diego Guido Di Napoli, Azzurra Di Sora, Daniele Fain, Giampiero Fedeli, Anthony Ferazzoli, Daniela Grande, Elisa Grande, Chiara Lucia Guarino, Sonia Iori, Rossella Loffredo, Giuseppe Morano, Jacopo Nannini, Matteo Paniccia, Monia Ricci, Chiara Scarpino Schietroma, Jessica Soave, Simona Spaziani Testa, Ettore Togneri, Roberta Truglia, Mateo Zemblaku

Azione

Alessandra Sardellitti, consigliere comunale, è la capolista. Poi Sergio Nobili, Giuseppe Renna, Giacomo Spaziani, Gabriele Tanzi, Davide Briglianti, Ernesto Bucciarelli, Valentina Capogna, Massimiliano Cipriani, Mirko De Gasperis, Danilo Del Greco, Giorgia Esta, Antonio Fasani, Raffaella Ferrante, Vincenzo Francivalli, Franca Frasca, Francesca Fiaschetti, Chetti Gazzetti, Davide Ghilardi, Daniele Lopes, Alessia Marcoccia, Barbara Magliocchetti, Marcello Mariani, Luigi Meschino, Laura Mingarelli, Marina Minotti, Sven Paris, Emanuele Sanità, Margherita Spaziani, Federico Tipusi, Marco Zambon, Andrea Petrucci.

Lista Vicano Sindaco

I candidati al consiglio comunale: Luciano Bottoni, Elide Carlodalatri, Paolo Ceccano, Gianni Ceci, Fabio Celletti, Luca Cerri, Paolo Colasanti, Giuliano Colatosti, Enza Conte, Giuseppina Conti, Annarita Crescenzi, Ileana Crescenzi, Vincenzo D'Amico, Samantha De Santis, Ilenia Di Mario, Federica Fiorini, Giovanna Gabrielli, Vincenzo Gentile, Pietro Paolo Gianfelice, Luigi Mariani, Francesca Marzilli, Daniele Minotti, Moreno Moretti, Flavio Palma, Gigliola Pietropaoli, Fabio Quattrociocchi, Marco Sordi, Irene Stanziale, Rita Tagliaferri, Tommaso Tanzi, Simona Tasciotti, Katia Valeriani. Dice Mauro Vicano: «Sono state definite due delle tre liste che sostengono la mia candidatura a sindaco: Azione e Vicano Sindaco.

Entro domani mattina (ndr: oggi per chi legge) verrà invece ufficializzata la terza lista che comprende al suo interno Udc, Autonomi e Partite Iva e Progetto Lazio. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, abbiamo messo in campo liste molto forti composte da candidati motivati, preparati e pronti a battersi per il bene di Frosinone. Nelle nostre liste è rappresentata tutta la società civile in modo da poter ben fotografare i diversi spaccati della città e di poterne rappresentare le tante esigenze. Una coalizione competitiva in grado di centrare un ottimo risultato elettorale: noi ci battiamo per vincere affinché con il nostro programma e il contributo di ogni candidato Frosinone possa essere rilanciata».