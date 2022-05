Il centrodestra accelera. Altre liste ultimate, per un totale di cinque. Su sette. Ma anche il centrosinistra è nella fase finale della definizione. Domani (dalle 8 alle 20) e sabato (dalle 8 alle 12) sono i giorni dedicati alla presentazione delle candidature. Per quanto riguarda la "Lista Ottaviani-Prima Frosinone" e la "Lega Salvini Premier", in una nota si legge: «Sono 64 i candidati del progetto voluto dal sindaco Nicola Ottaviani, nel sostenere Riccardo Mastrangeli a ricoprire la carica più alta, a Palazzo Munari, la nuova sede comunale al centro storico. Le due liste di riferimento di Nicola Ottaviani esprimono l'essenza di un progetto sia civico che politico, proprio per dare il massimo spazio di crescita, come classe dirigente, ai giovani, ai lavoratori dipendenti, agli autonomi o non stabili, al volontariato ed a tutti coloro che intendono consolidare una rivoluzione culturale ed urbana, che ha reso la città di Frosinone un moderno capoluogo».

Lista Ottaviani

Capolista l'assessore Massimiliano Tagliaferri. Poi altri due esponenti della giunta: Angelo Retrosi e Valentina Sementilli. Quindi i consiglieri Andrea Campioni e Giampiero Fabrizi. Poi: Filiberto Abbate, Christian Alviani, Ilary Battista, Micol Benedetti, Augusto Berardi, Annalisa Bottoni, Nives Campanelli, Francesco Dell'Aversano, Federico Dini, Giovanni Galizia, Silvia Giuliani, Mario Grieco, Anna Maria Lombardi, Giovambattista Martino, Giampaola Ministrini, Giuseppina Neri, Federico Paniccia, Teresa Petricca, Silvia Pompili, Veronica Pugliese, Fabiano Quattrociocchi, Raffaele Ramunto, Sonia Sirizzotti, Virginia Testani, Luigi Tozzi, Eleonora Vali, Giuseppe Vittigli.

Lega

Capolista l'assessore Rossella Testa. Poi: Daniele Amelio, Angelo Antobenedetto, Daniela Antobenedetti, Emanuela Antonucci, Salvatore Atzori, Ornella Barberi, Mara Belli, Giovanni Bortone, Luca Bosco, Rachele Ceccani, Antonio Ceccarelli, Andrea Ciotoli, Federica D'Emilio, Laura Desideri, Pierluigi Fiacco, Debora Fiorini, Emanuele Gatta, Lucia Galassi, Vincenzo Grande, Mario Iaboni, Dino Iannarilli, Luca Lisi, Anna Mariani, Domenico Miniello, Giuseppe Munafò, Giovanni Orsini, Gianluca Palcone, Luisa Patrizi, Antonio Pusceddu, Antonio Turriziani, Angelo Valeriani. Non c'è l'attuale capogruppo Danilo Magliocchetti, che stavolta ha preferito il ruolo di regista.

Fratelli d'Italia

Ecco la lista completa di Fratelli d'Italia, messa in campo dal portavoce cittadino Fabio Tagliaferri. Il capolista è l'ex sindaco Paolo Fanelli. Quindi: Luana Antonucci, Sergio Arduini, Christian Bellincampi, David Boni, Fabio Bracaglia, Paola Campoli, Franco Carfagna, Marco Colella, Maria Annita Compagno, Armando Conte, Sergio Crescenzi, Marco De Giorgi, Clara De Pastena, Corrado Falcidia, Marco Ferrara, Simona Geralico, Roberto Grande, Ivan Iannarilli, Debora Magliocchetti, Emanuela Manca, Nadia Minotti, Franco Napoli, Mauro Paniccia, Alessia Savo, Armando Simoni, Silvia Schnideritsch, Francesco Stasolla, Stefania Tagliaferri, Rita Tombesi, Alessia Turriziani e Gerardo Zirizzotti.

La Lista Mastrangeli

Ecco i nomi: Annarita Alviani, Gaetano Ambrosiano, Valerio Antonucci, Giovanni Arci, Alessandra Atorino, Benedetto Battisti, Alessandro Bracaglia, Marilena Celani, Andrea Cestra, Maria Grazia Cestra, Gilberto Dello Russo, Maddalena D'Errico, Luigi Diamanti, Davide Di Sora, Kristina Dori, Nicola D'Orta, Abdessamad El Jaouzi (detto Josi), Riccardo Fioretti, Rosalba Fratangeli, Vittorio Giannicchi, Emanuela Gorghini, Marco Ippoliti, Fabio Marcoccia, Maria Antonietta Mirabella, Francesco Pallone, Lucio Pantano, Antonella Patriarca, Ubaldo Maria Pecorilla, Anselmo Pizzutelli, Valentina Tiberi, Giordano Univochi, Elisabetta Venditti.

Frosinone Capoluogo

Il capolista è l'assessore Pasquale Cirillo, poi ci sono i consiglieri comunali Mariarosaria Rotondi e Domenico Fagiolo. Quindi: Ornella Quatrini, Ombretta Ceccarelli, Dario Bartoloni, Stefano Belli, Angela Arduini, Antonio Morini, Sonia Verrelli, Maria Antonella Fragale, Eleonora Magnante, Maria Carmina Macciomei, Claudio Cianfrocca, Gianna Di Murro, Maria Luisa Greci, Damiano Berardi, Patrizia Giannoccoli, Alessandra Binetti, Alessandra Compagnone, Angelo Camillo, Francesco D'Amico, Manuela Veloccia, Paolo Gatta, Federica Spaziani, Daniela Angelucci, Veronica Necci, Lorenzo Pasquini, Mariarosaria Di Ioia, Angela Colasanti, Vanessa Patrizi, Luigi Belli.

Forza Italia

Capolista il presidente del consiglio comunale Adriano Piacentini. Poi l'assessore Cinzia Fabrizi. Quindi Ludovica Colasanti, Laura Arduini, Giuseppe Scaccia, Maurizio Scaccia, Federica Ciuffi, Adolfo Alfonsi, Chiara Crecco, Alessia Crecco, Sabrina Improta. E naturalmente diversi altri.

Pd e Lista Marzi

In via di ultimazione le liste del Campo Largo in appoggio a Domenico Marzi. Nel Pd ci saranno Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi, Fabrizio Cristofari, Vincenzo Savo, Francesco Brighindi, Marco Gallon, Maria Rosaria Boschieri, Antonella D'Emilia, Germana Grande, Imane Jalmous, Marco Tallini.

Nella Lista Marzi

Armando Papetti, Antonio Facci, Antonio Bottini, Vittorio Vitali, Carlo Gagliardi, Diego Ferrante. Probabilmente anche Alessandra Mandarelli.

Polo Civico e Lista Marini

Nel Polo Civico Debora Patrizi, Claudio Caparrelli, Sara Bruni, Fulvio Benedetti, Fernando Picchi, Daniela Testa, Antonello Galassi, Francesca Campagiorni Marco Silenzi, Luca Cuppini. Nella Lista Marini ci saranno tra gli altri Andrea Turriziani, Maria Grazia Baldanzi, Davide Piccoli, Antonio Antonucci.

Frosinone in Comune

Capolista Stefano Pizzutelli. Poi Paola Manchi, Nadia Hajjy, Simone Arduini, Matteo Testa.

Piattaforma Civica

Nella lista di Luigi Vacana ci saranno Rocco Lancia, Maria Teresa Papa, Salvatore Aureli, Giuseppe Patrizi, Erika Panetta, Elisabetta Fratangeli, Annalisa Copiz, Massimiliano Tata, Alessandra Sbardella, Cristina Renella, Antonio Setale, Alessandra Chiappini, Pierpaolo Iafrate, Mirella Patriarca.

Movimento Cinque Stelle

La lista sarà nel Campo Largo. A guidarla molto probabilmente Francesca Ruggero. Tra i candidati anche Alberto Gualdini (Articolo Uno).