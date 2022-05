Tre giorni al termine ultimo per la presentazione dei candidati e delle liste. Si chiude a mezzogiorno di sabato 14 maggio, ma sarà possibile espletare tutte le procedure anche venerdì 13, dalle otto alle venti.

La Lista Mastrangeli

Ultimata la lista civica di Riccardo Mastrangeli, candidato sindaco del centrodestra. Ecco i nomi: Annarita Alviani, Gaetano Ambrosiano, Valerio Antonucci, Giovanni Arci, Alessandra Atorino, Benedetto Battisti, Alessandro Bracaglia, Marilena Celani, Andrea Cestra, Maria Grazia Cestra, Gilberto Dello Russo, Maddalena D'Errico, Luigi Diamanti, Davide Di Sora, Kristina Dori, Nicola D'Orta, Abdessamad El Jaouzi (detto Josi), Riccardo Fioretti, Rosalba Fratangeli, Vittorio Giannicchi, Emanuela Gorghini, Marco Ippoliti, Fabio Marcoccia, Maria Antonietta Mirabella, Francesco Pallone, Lucio Pantano, Antonella Patriarca, Ubaldo Maria Pecorilla, Anselmo Pizzutelli, Valentina Tiberi, Giordano Univochi, Elisabetta Venditti.

Frosinone Capoluogo

Ultimata pure la lista Frosinone Capoluogo, anche questa in appoggio alla candidatura a sindaco di Riccardo Mastrangeli. Il capolista è l'assessore Pasquale Cirillo, poi ci sono i consiglieri comunali Mariarosaria Rotondi e Domenico Fagiolo. Quindi: Ornella Quatrini, Ombretta Ceccarelli, Dario Bartoloni, Stefano Belli, Angela Arduini, Antonio Morini, Sonia Verrelli, Maria Antonella Fragale, Eleonora Magnante, Maria Carmina Macciomei, Claudio Cianfrocca, Gianna Di Murro, Maria Luisa Greci, Damiano Berardi, Patrizia Giannoccoli, Alessandra Binetti, Alessandra Compagnone, Angelo Camillo, Francesco D'Amico, Manuela Veloccia, Paolo Gatta, Federica Spaziani, Daniela Angelucci, Veronica Necci, Lorenzo Pasquini, Mariarosaria Di Ioia, Angela Colasanti, Vanessa Patrizi, Luigi Belli.

Partito Democratico

La lista è in via di ultimazione. È a sostegno del candidato sindaco Domenico Marzi. Si parte dai quattro consiglieri attualmente in carica: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi e Vincenzo Savo. Ma ci saranno pure ex amministratori come Francesco Brighindi e Marco Gallon. E Antonella D'Emilia.

Le Liste Marzi e Marini

Nella civica di Domenico Marzi ci saranno, tra gli altri, il consigliere comunale Carlo Gagliardi e l'ex assessore regionale e comunale Alessandra Mandarelli. In lista pure Diego Ferrante, figlio di Maurizio Ferrante, "storico" assessore al bilancio dei due mandati da sindaco di Marzi.

Mentre nella civica dell'ex primo cittadino Michele Marini ci saranno Andrea Turriziani (capolista), Maria Grazia Baldanzi, Damiamo Piccoli, Antonio Antonucci e Rosaria Iacoboni.

Fratelli d'Italia

Nella lista del partito di Giorgia Meloni (schierata nel centrodestra a sostegno di Mastrangeli) ci saranno, tra gli altri, l'ex sindaco Paolo Fanelli e Alessia Savo, che è stata primo cittadino di Torrice. Ma pure i consiglieri Marco Ferrara, Sergio Crescenzi e Christian Bellincampi (cinque anni fa candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle). In lista pure l'ex consigliere provinciale e comunale di An Fabio Bracaglia. E poi Simona Geralico, Franco Carfagna e Alessia Turriziani.

Polo Civico

Il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli sosterrà Domenico Marzi. Tra i candidati i consiglieri comunali Debora Patrizi, Claudio Caparrelli e Sara Bruni. Nella lista spazio, tra gli altri, ad ex amministratori come Fulvio Benedetti, Fernando Picchi, Daniela Testa, Antonello Galassi. In corsa per il consiglio comunale pure Francesca Campagiorni e Marco Silenzi.

Piattaforma Civica

È la lista civica del consigliere provinciale Luigi Vacana, che fa parte del Campo Largo di Domenico Marzi. Tra i candidati al consiglio comunale Tra i candidati al consiglio comunale ci saranno Rocco Lancia, Maria Teresa Papa, Salvatore Aureli, Giuseppe Patrizi, Francesca Paris, Erika Panetta, Elisabetta Fratangeli, Annalisa Copiz, Massimiliano Tata, Alessandra Sbardella, Cristina Renella, Antonio Setale, Alessandra Chiappini, Pierpaolo Iafrate.