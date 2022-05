«Accogliere le richieste, proposte, preoccupazioni ma anche le opportunità». Il viceministro al ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, e vicepresidente del Movimento Cinque Stelle farà tappa a Frosinone per incontrare i vertici di Unindustria, Camera di Commercio Frosinone Latina, Associazioni di Categoria e alcune eccellenze del settore industriale fra cui ABB.

L'incontro si terrà giovedì 12 maggio. Ospite del sottosegretario di Stato, Ilaria Fontana, che ne annuncia l'arrivo. «Con il viceministro Todde incontreremo parte del tessuto imprenditoriale e industriale del territorio frusinate - afferma Fontana - La visione dei nostri imprenditori sarà al centro dell'agenda che vedrà sia me che il viceministro in tour per Frosinone».