Grande entusiasmo alla presentazione ufficiale della lista "Frosinone Capoluogo" capeggiata dall'assessore al patrimonio Pasquale Cirillo e che vede schierati anche i consiglieri comunali Mariarosaria Rotondi e Domenico Fagiolo. Una lista ambiziosa, che punta ad ottenere un risultato importante, nelle cui file figurano anche Stefano Belli, ex sindaco di Patrica, e Ombretta Ceccarelli, storica militante del centrodestra più volte eletta in Consiglio comunale.

«L'appuntamento di oggi (ieri, ndr) - ha detto Pasquale Cirillo - riveste una valenza molto forte, perché la nostra lista inizia ufficialmente il suo percorso di avvicinamento alla tornata elettorale. Ci pregiamo di fare parte di una coalizione forte, granitica a sostegno di un candidato a sindaco, Riccardo Mastrangeli, che in questi dieci anni ha dimostrato tutto il suo grande valore nell'esecutivo comunale. Affrontare la campagna elettorale, avendo come background dieci anni di amministrazione con un sindaco come Nicola Ottaviani, significa partire con un indubbio vantaggio. Dieci anni in cui sono stati raggiunti risultati straordinari, ambiziosi e, per certi versi, anche insperati, considerato da dove siamo partiti e quello che abbiamo ereditato dopo 15 anni di centrosinistra».

«Le due amministrazioni Ottaviani - ha proseguito Cirillo - hanno conseguito successi per la città che definire storici non è esagerato: si aspettava un nuovo stadio all'altezza delle aspettative e delle ambizioni del Frosinone Calcio e, dopo 45 anni di attesa, lo abbiamo realizzato con la collaborazione del privato; dopo 79 anni abbiamo dato al Comune di Frosinone una sede istituzionale, palazzo Munari, degna dei migliori capoluoghi d'Italia; dopo 25 anni riapriremo il teatro delle Vittorie; abbiamo salvato il Nestor e abbiamo dotato la città di due teatri comunali; abbiamo realizzato un parco, frequentatissimo anche da gente di fuori città, per famiglie e bambini nell'area del Matusa».

«Il futuro non può che essere roseo, perché ci sono decine di milioni di euro di opere cantierizzate, c'è un bilancio risanato, una capacità di spesa da parte del Comune più ampia che potrà offrire servizi sempre maggiori ai cittadini. Frosinone con noi è tornata capoluogo e solo con noi potrà rimanere capoluogo. E tutto ciò potrà accadere soltanto se Riccardo Mastrangeli verrà eletto sindaco» ha concluso Cirillo.