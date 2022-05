Cinque candidati a sindaco, ventidue liste e circa settecento aspiranti consiglieri comunali. Sono questi i grandi numeri delle elezioni comunali di Frosinone. Ad oggi. Comincia infatti la settimana decisiva, perché sabato 14 maggio alle ore dodici scade il termine per la presentazione. Siamo nella fase dove dominano procedure e burocrazia, poi però sarà soltanto campagna elettorale.

Il candidato sindaco del centrodestra Riccardo Mastrangeli avrà 7 liste, ma potrebbe perfino aumentare in questi ultimi giorni. Con lui Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Mastrangeli, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone e Frosinone Capoluogo. Con 7 liste dovrebbe presentarsi anche Domenico Marzi, il candidato sindaco del centrosinistra del Campo Largo. Ultimate quelle del Partito Democratico, della Lista Marzi e del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. In via di definizione la Lista Marini, Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli e la Piattaforma Civica di Luigi Vacana. Ci sarà pure il Movimento Cinque Stelle. Inoltre sembra che nella lista dei pentastellati potrebbe candidarsi pure, da indipendente, Alberto Gualdini, già consigliere comunale ed esponente di Articolo Uno.

Con Mauro Vicano ci saranno 3 liste: Azione di Carlo Calenda, Vicano Sindaco e Per Frosinone Vicano Sindaco. La coalizione che appoggia Vincenzo Iacovissi è quella del Nuovo Centrosinistra. La compongono il Partito Socialista Italiano, Più Europa, Il Cambiamento e la civica di Pier Paolo Segneri. È probabile che le liste in campo saranno 3. Si candida a sindaco pure l'avvocato Giuseppe Cosimato, già consigliere di Alleanza Nazionale. Avrà 2 liste in appoggio: Lista Cosimato Sindaco e Frosinone al centro.

È chiaro comunque che bisognerà vedere quello che succederà in questi giorni. Si vota il 12 giugno, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio è previsto per lunedì 13 giugno, probabilmente a partire dalle ore quattordici. Se nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti al primo turno, il ballottaggio si terrà il 26 giugno. Sarà la settima elezione diretta del sindaco a Frosinone. Finora il risultato è di perfetta parità: 3 volte ha vinto il centrodestra (Paolo Fanelli e in due occasioni Nicola Ottaviani), 3 il centrosinistra (in due circostanze Domenico Marzi e poi Michele Marini).

Il ballottaggio è stato necessario 4 volte, mentre in 2 occasioni la sfida si è conclusa al primo turno: Nicola Ottaviani e Michele Marini. Il centrodestra viene da due successi consecutivi. Punta al terzo, come ha fatto il centrosinistra nella stagione di Domenico Marzi prima e Michele Marini poi. Stamattina, dalle 10 alle 13, in Corso della Repubblica e Largo Turriziani iniziativa della federazione di Azione. Dal titolo "Italia sul serio". Ci saranno il segretario provinciale Antonello Antonellis, la capolista al consiglio comunale Alessandra Sardellitti e il candidato sindaco della coalizione Mauro Vicano.