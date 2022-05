Dimmi che simbolo hai e ti dirò che lista sei. I simboli sono indicativi, soprattutto in una fase come questa, a nove giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Nel centrodestra Fratelli d'Italia punta sul simbolo classico, con il nome di Giorgia Meloni in evidenza. Il partito sta volando nei sondaggi nazionali. "Prima Frosinone": è questo lo slogan della lista civica di Nicola Ottaviani. Giallo e blu: il candidato sindaco Riccardo Mastrangeli ha scelto i colori della città.

Il "leone rampante" della Lista per Frosinone di Antonio Scaccia è ormai un classico delle campagne elettorali del capoluogo. Mentre Frosinone Capoluogo ha nel logo Palazzo Munari, nuova sede del Comune di Frosinone. L'opera più significativa del doppio mandato da primo cittadino di Nicola Ottaviani. Per quanto riguarda invece il Partito Socialista Italiano, schierato in appoggio del candidato sindaco Vincenzo Iacovissi, c'è il tradizionale garofano nel logo. Sempre nel Nuovo Centrosinistra c'è Il Cambiamento di Ivano Alteri: il messaggio che passa è quello della volontà di voltare pagina.

Nel centrosinistra del Campo Largo, la civica di Domenico Marzi ha un simbolo ormai riconoscibile: la Villa Comunale, intervento che ha caratterizzato il doppio mandato da sindaco. "Lista Michele Marini": c'è solo il nome dell'ex primo cittadino. Nessun riferimento ad Antonio Pompeo (all'inizio era dato per possibile) e nemmeno ad altre realtà politiche cittadine. Nella "Piattaforma Civica" il consigliere provinciale Luigi Vacana ha inserito pure la parola "ecologista". I simboli caratteristici del capoluogo in Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli. Come nel 2017. La novità è rappresentata dalla specificazione "Domenico Marzi Sindaco". C'è pure nella Piattaforma Civica.

Sono tre le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Mauro Vicano: Azione con Calenda. Poi Vicano Sindaco, con lo slogan "se vuoi si fa". Quindi "Per Frosinone Vicano Sindaco", che ha pure il logo del Movimento Autonomi e partite Iva. Ci saranno altri simboli naturalmente, a cominciare da quelli di Partito Democratico, Lega e Forza Italia. La Lista Marzi fa sapere di aver dato il via alla campagna elettorale, lanciando il proprio logo . Lo slogan è "Insieme Possiamo". Si legge nella nota: «Lo slogan scelto ha un doppio significato.

Vuole risaltare, prima di tutto, il principio che l'unione e il lavoro di gruppo sono alla base di qualsiasi impresa, e rimarcare il concetto che, stando ognuno al fianco dell'altro, possiamo sfruttare questa possibilità di cambiamento per raggiungere un futuro migliore per il capoluogo. In coerenza con tutta la coalizione, saranno diversi gli argomenti che verranno trattati maggiormente dalla "Lista Marzi". Su tutti, la sicurezza, tema molto caro a tutta la coalizione Marzi e su cui vogliamo decisamente invertire la rotta.

Ad esempio, siamo curiosi di sapere quante telecamere di video sorveglianza sono in funzione in città e quale sia la loro effettiva incisività». Al momento ai nastri di partenza ci sono 5 candidati a sindaco. Riccardo Mastrangeli (centrodestra) sarà sostenuto da 7 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Mastrangeli, Lista Ottaviani, Lista per Frosinone e Frosinone Capoluogo. Poi c'è Domenico Marzi, candidato del centrosinistra che si riconosce nel Campo Largo. Anche per lui le liste dovrebbero essere 7: Pd, Lista Marzi, Lista Marini, Polo Civico, Frosinone in Comune, Piattaforma Civica. E il Movimento Cinque Stelle, che sta lavorando ad una lista insieme ad Articolo Uno.

In appoggio alla candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi (Nuovo Centrosinistra) ci sono Psi, Più Europa, Il Cambiamento e civica di Pier Paolo Segneri. Roberto Spaziani fa sapere che «i Comunisti di Frosinone sono contro la Destra e contro il centrosinistra cosiddetto largo dove c'è di tutto e di più». E aggiunge che quindi i Comunisti di Frosinone «sostengono la candidatura a sindaco del giovane Vincenzo Iacovissi». Sarà candidato a sindaco anche Giuseppe Cosimato, ex consigliere di Alleanza Nazionale. Avrà l'appoggio di due liste civiche.