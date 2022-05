Dieci giorni alla presentazione delle liste, trentanove al voto: il clima della campagna elettorale si scalda. Ma l'argomento principale resta quello delle candidature al consiglio comunale.

Lista Marini e Polo Civico

Per quanto riguarda la civica dell'ex sindaco Michele Marini, in campo sicuramente gli ex consiglieri comunali Andrea Turriziani (esponente di punta del presidente della Provincia Antonio Pompeo) e Maria Grazia Baldanzi (Demos). Ma ci saranno anche Damiano Piccoli (fedelissimo di Marini), Antonio Antonucci, ex funzionario della segreteria generale del Comune, e Rosaria Iacoboni, pure lei politicamente vicinissima a Michele Marini. Nel Campo Largo, a sostegno del candidato sindaco Domenico Marzi, il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, forza politica che proviene dal centrodestra (ha sostenuto l'Amministrazione Ottaviani per dieci anni). Tra i candidati i tre consiglieri comunali Debora Patrizi, Claudio Caparrelli e Sara Bruni. Nella lista spazio, tra gli altri, a Fulvio Benedetti (ex consigliere comunale), Fernando Picchi, Daniela Testa, Antonello Galassi, Francesca Campagiorni, Marco Silenzi.

Piattaforma Civica

La formazione del consigliere provinciale Luigi Vacana fa parte del Campo Largo. Tra i candidati al consiglio comunale ci saranno Rocco Lancia, Maria Teresa Papa, Salvatore Aureli, Giuseppe Patrizi, Francesca Paris, Erika Panetta, Elisabetta Fratangeli, Annalisa Copiz, Massimiliano Tata, Alessandra Sbardella, Cristina Renella, Antonio Setale, Alessandra Chiappini, Pierpaolo Iafrate.

Fratelli d'Italia

Nel centrodestra, a sostegno di Riccardo Mastrangeli, c'è Fratelli d'Italia. Il segretario del circolo cittadino Fabio Tagliaferri è impegnato nella costruzione di una lista, con l'ambizione di puntare al primo posto. Saranno candidati al consiglio comunale l'ex sindaco di Frosinone Paolo Fanelli (il primo tra quelli eletti direttamente dai cittadini) e Alessia Savo, che la fascia tricolore l'ha indossata al Comune di Torrice. Concorreranno naturalmente i tre consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni: Marco Ferrara, Sergio Crescenzi e Christian Bellincampi. Ci sarà altresì l'ex consigliere comunale e provinciale di Alleanza Nazionale Fabio Bracaglia. In corsa, tra gli altri, Simona Geralico, Franco Carfagna e Alessia Turriziani.

Frosinone Capoluogo

Anche questa lista civica (presente già cinque anni fa) con corre nel centrodestra in appoggio alla candidatura a sindaco di Riccardo Mastrangeli. Ci saranno sicuramente l'assessore Pasquale Cirillo, i consiglieri comunali Maria Rosaria Rotondi e Domenico Fagiolo, Oltre a Ombretta Ceccarelli, Stefano Belli e Ornella Quatrini. E a tanti altri.

La nota di Iacovissi

Vincenzo Iacovissi è il candidato sindaco del Nuovo Centrosinistra, oltre che vicesegretario nazionale del Psi. Sui propri profili social ha sottolineato: «Abbiamo allestito una bella squadra di candidati al consiglio comunale, a sostegno della mia candidatura a sindaco. Una squadra fresca, dinamica, fatta di coesione e passione. Sono orgoglioso e fiero di averli al mio fianco e sarò sempre grato della loro disponibilità. A breve li presenteremo pubblicamente. Una squadra libera, plurale e con lo sguardo rivolto al futuro per cambiare davvero Frosinone. Adelante!».

Azione attacca i 5 Stelle

Antonello Antonellis, segretario provinciale di Azione di Carlo Calenda (partito che alle comunali sostiene la candidatura a sindaco di Mauro Vicano), scrive: «Ennesimo schiaffo del Movimento Cinque Stelle agli italiani, con il voto contrario al Decreto Energia del Governo Draghi, che prevede 14 miliardi di euro di aiuto alle famiglie ed alle imprese. Il motivo? I pentastellati sono contrari al termovalorizzatore che il sindaco del Pd di Roma, Gualtieri, vuole costruire nella Capitale, per risolvere il grave problema dei rifiuti. E che, per inciso, ha un impatto importante per la nostra provincia, che non sarà più il deposito dei rifiuti di Roma, alleviando il rischio ambientale dei nostri territori. È un nuovo schiaffo politico del M5S al Pd ed al cosiddetto Campo Largo di Frosinone, che sembra più il Campo di Agramante, pieno solo di forze in disaccordo e litigiose tra di loro. Immaginate cosa succederebbe qualora dovessero prendere una decisione importante ed innovativa per la città. Paralisi totale. Azione a Frosinone è ben lieta di aver scelto una coalizione lontana dal M5S, e lontana lo sarà sempre, in ogni competizione elettorale. Ogni giorno rafforzano, con le loro politiche, le nostre convinzioni».