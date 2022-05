«Un buon inizio. Ma il meglio deve ancora venire». La battuta di Riccardo Mastrangeli è significativa del clima che si respira all'interno del centrodestra. Anche se il candidato sindaco ha detto ai fedelissimi di mantenere alta la concentrazione. Perché sicuramente il sondaggio di Euromedia Research fotografa una situazione, ma comunque la campagna elettorale è lunga. Però è probabile che «il meglio deve ancora venire» si riferisca alla presentazione delle liste.

Oltre le percentuali

Nella rilevazione di Euromedia (pubblicata sul sito della presidenza del Consiglio, dipartimento Editoria) ci sono diversi scenari presi in considerazione. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è dato al 55,7%, il centrosinistra del Campo Largo al 33,9%, la coalizione a sostegno di Mauro Vicano al 6,3%, quella in appoggio a Vincenzo Iacovissi al 4,1%. Poi c'è il "sentiment", sintetizzato nella domanda secca: "Secondo lei, pensando agli attuali schieramenti e candidati, chi sarà il nuovo sindaco di Frosinone? Chi vincerà le elezioni?". Per il 44,7% del campione Riccardo Mastrangeli, per il 16,8% Domenico Marzi, per lo 0,8% Mauro Vicano, per lo 0,6% Vincenzo Iacovissi. Il 37,1% (dato comunque alto) non sa o non risponde. L'affluenza è stimata tra il 53% e il 57% e la percentuale di indecisi-astensione è stimata al 35,3% al primo turno e al 30% al secondo. Ed Euromedia nota: «La percentuale di indecisi è elevata tanto da rendere instabile il dato». Anche se Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research, ha spiegato fra le altre cose che «emerge un orientamento molto netto».

La strategia del candidato

Riccardo Mastrangeli guarda all'appuntamento della presentazione delle liste, perché sarà importante per capire l'entità della squadra del centrodestra. Al momento la coalizione è nelle condizioni di presentare 7 liste a sostegno di Riccardo Mastrangeli: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Ottaviani, Lista Mastrangeli, Lista per Frosinone, Frosinone Capoluogo. Ma potrebbero aggiungersene altre. In ogni caso Mastrangeli è concentrato anche e soprattutto sul "peso" dei candidati al consiglio comunale.

Il precedente del 2017

Inevitabilmente però il centrodestra sta cercando di capire se può ripetersi la situazione di cinque anni fa. Nel 2017 Nicola Ottaviani vinse al primo turno con 15.038 voti, il 56,39%. La coalizione di centrodestra, composta da 9 liste, prese 15.411 voti, il 59,38%. Fabrizio Cristofari, candidato del centrosinistra, ottenne 7.271 voti, il 27,26%. Al terzo posto si piazzò Christian Bellincampi, candidato del Movimento Cinque Stelle: 1.884 voti, il 7,06%. Quindi Stefano Pizzutelli, candidato sindaco di Frosinone in Comune: 1.297 voti, il 4,86% (eletto come consigliere). Poi Giuseppina Bonaviri, candidata a sindaco alla guida della lista civica che portava il suo nome: 630 voti, il 2,36%. E Fernando Incitti, di CasaPound Italia: 550 consensi, il 2,06%. I risultati nel centrodestra. Al primo posto la Lista Ottaviani: 3.364 voti (12,96%) e 5 seggi. Al secondo Forza Italia: 3.097 voti (11,93%) e 4 seggi. Al terzo il Polo Civico: 2.578 voti (9,93%) e 4 consiglieri eletti. Poi la Lista per Frosinone: 1.420 voti(5,47%) e 2 seggi. Quindi Alternativa Popolare: 1.288 voti (4,96%) e 1 seggio. Cuori Italiani: 1.114 consensi (4,29%) e 1 consigliere. Frosinone Capoluogo: 907 consensi (3,49%) e 1 seggio. Fratelli d'Italia: 831 voti (3,20%) e 1 consigliere. Infine Forza Frosinone: 812 voti (3,13%) e 1 consigliere. Nel centrosinistra il Partito Democratico arrivò a 2.414 voti (9,30%): 3 consiglieri. Subito dietro la lista civica Cristofari Sindaco: 2.403 preferenze (9,26%) e 3 seggi. Socialisti e Riformisti: 1.367 voti (5,27%) e 2 consiglieri. Oltre a Bellincampi i Cinque Stelle elessero un altro consigliere comunale, Marco Mastronardi, in virtù dei 1.523 voti della lista (5,87%).

La nota di Segneri

Pier Paolo Segneri è schierato con la sua civica a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi. Afferma: «Intorno alla candidatura socialista di Vincenzo Iacovissi, vicesegretario nazionale dei Socialisti, tutti insieme, il Psi e Più Europa, la lista politica "il Cambiamento" e la civica del sottoscritto, stanno creando un laboratorio che possa rappresentare il punto di partenza per un progetto politico più ampio e dall'orizzonte ambizioso, ma possibile, anche a livello nazionale. Si tratta di un'evoluzione dell'antico progetto della Rosa nel pugno, un vero e proprio partito riformatore, cioè liberale, socialista, radicale, libertario, repubblicano, federalista europeo».

Le proposte di Belli

Stefano Belli, candidato al consiglio comunale nella lista Frosinone Capoluogo (a sostegno di Mastrangeli) parla di "Frosinone città della partecipazione". Ed elenca alcuni punti: «Potenziamento e rafforzamento del bilancio partecipativo. Attivazione dei comitati di quartiere, come luogo di discussione e condivisione con un'attenzione specifica alle realtà di ogni quartiere. Consigli comunali nei quartieri per avvicinare tutti i cittadini agli strumenti di discussione e decisione per la città. Realizzazione di "laboratori di partecipazione" tematici per raccogliere le proposte della cittadinanza frusinate, anche al di fuori della progettualità messa in campo con il bilancio partecipativo».