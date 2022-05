«Un segno di grande debolezza. O, meglio ancora, di paura». Così il candidato sindaco del centrosinistra del Campo Largo Domenico Marzi. Il riferimento è al centrodestra, a proposito del sondaggio pubblicato da Ciociaria Oggi nell'edizione del primo maggio. Secondo il sondaggio di Euromedia Research (direttore Alessandra Ghisleri), committente Tierre srl, non ci sono dubbi: il prossimo sindaco di Frosinone sarà Riccardo Mastrangeli (centrodestra). Al primo turno è dato al 54,5% e il risultato minimo è comunque del 52,3%. Staccato Domenico Marzi (centrosinistra): 33,8%, con una punta massima del 35,9%. Poi Mauro Vicano (Azione e liste civiche): 7,4%. Quindi Vincenzo Iacovissi (Nuovo Centrosinistra): 4,3%.

Mentre nell'ipotesi di un ballottaggio, Mastrangeli è testato al 57,1%, Marzi al 42,9%. Le rilevazioni, su un campione di 1.000 interviste, sono state effettuate il 21 e 22 aprile. Argomenta Domenico Marzi: «Le persone che sto incontrando ogni giorno raccontano storie molto diverse, ed è per loro che siamo a lavoro. Anche nel 1998 e in altre campagne elettorali, peraltro, alcuni sondaggi fornivano gli stessi auspici di parte. La storia ci insegna come andò a finire grazie al voto dei cittadini che mi indicarono sindaco di Frosinone». Quindi, rivolgendosi ai suoi sostenitori, Marzi afferma: «Tranquilli, non agitatevi troppo: anche questa volta finirà allo stesso modo». Oggi alle 18 Domenico Marzi inaugurerà il comitato elettorale, in via Tommaso Landolfi 16.

Rileva: «Lo sport è cultura, benessere, economia e soprattutto è (e deve essere) un diritto per tutti. Da sindaco metterò in campo tutte le azioni utili affinché sia così anche a Frosinone: valorizzazione in chiave sportiva di tutti i luoghi idonei all'aperto; realizzazione o riconversione di un impianto sportivo per la promozione della pratica sportiva dei disabili di tutte l'età; abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione energetica delle strutture sportive pubbliche; creazione di percorsi di trekking urbano; convenzioni con le strutture sportive parrocchiali presenti sul territorio per la promozione dell'attività sportiva per tutti i bambini ed adolescenti del quartiere; riqualificazione ed ottimizzazione degli impianti sportivi esistenti sul territorio comunale alcuni dei quali in abbandono e scarsamente valorizzati. Inoltre, il recupero e la riapertura del Palazzetto Coni di via Mola Vecchia stanti i contributi regionali e del Coni assegnati al Comune di Frosinone con l'obiettivo di farlo tornare fruibile alle numerose associazioni sportive ed ai frusinati tutti».

Poi aggiunge: «Tra le numero se segnalazioni di degrado che continuo a ricevere dai miei concittadini, mi colpiscono quelle sull'incuria e l'abbandono del civico cimitero. Sono a conoscenza dello straordinario sforzo dei pochissimi operai che lavorano all'interno del cimitero, ma è evidente che non è sufficiente. Occorrono urgentemente rinforzi e una nuova organizzazione per restituire dignità e decoro a questo luogo».

Sul tema del sondaggio, ma non solo, interviene Francesco De Angelis, leader del Pd e presidente del Consorzio industriale regionale unico. Rileva: «Presenteremo delle liste molto forti e questo è un fattore che avrà un peso enorme. Anche con riferimento al sondaggio di Euromedia, effettuato il 21 e 22 aprile. Fra l'altro faccio sommessamente notare che sia nel 1998 che nel 2002 c'erano stati dei sondaggi che pronosticavano il centrodestra vincente. Poi sappiamo come è andata e ha vinto Domenico Marzi. Per quello che mi riguarda, posso dire questo: abbiamo costruito il Campo Largo, all'interno del quale ci saranno diverse liste, tutte competitive e con candidati al consiglio comunale forti. E si tratta di una competizione amministrativa, non politica».

Nella coalizione a sostegno di Domenico Marzi ci saranno il Partito Democratico, la lista civica di Marzi e quella dell'ex sindaco Michele Marini. Nel Campo Largo pure una lista con esponenti del Movimento Cinque Stelle e Articolo Uno, che fa riferimento al consigliere comunale Vittorio Vitali e ad Alberto Gualdini. E pure il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, Frosinone in Comune di Stefano Pizzutelli e la Piattaforma Civica di Luigi Vacana. È una coalizione molto diversa rispetto a cinque anni fa: non c'è il Partito Socialista (che candida a sindaco Vincenzo Iacovissi). Ci sono invece il Movimento Cinque Stelle e Frosinone in Comune, che nel 2017 si presentarono con candidati sindaco di riferimento. Nel Campo Largo ci sono altresì il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli e la Lista Tucci, con Carlo Gagliardi candidato nella Lista Marzi. Si tratta di forze politiche che negli ultimi dieci anni hanno fatto parte della maggioranza di centrodestra che ha sostenuto il sindaco Nicola Ottaviani.